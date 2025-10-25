После драки в ЖК «Прокшино» в Москве в полицию доставили около 40 человек

В Москве после массовой драки в ЖК «Прокшино» задержали около 40 человек

Tекст: Мария Иванова

Около 40 человек были доставлены в отдел полиции после массовой драки в жилом комплексе «Прокшино» на территории ТиНАО в Москве, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Она отметила: «Моими коллегами из Москвы по факту хулиганских действий в ТиНАО возбуждено уголовное дело». К расследованию инцидента были оперативно подключены силовые ведомства, после появления в социальных сетях видеозаписей с массовым нарушением порядка.

Все задержанные сейчас проходят проверку на причастность к совершённому преступлению. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ, предусматривающей наказание за грубое нарушение общественного порядка, совершенное группой лиц.

Полиция продолжает собирать информацию, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и выяснить причины конфликта.

Ранее сообщалось, что в массовой драке с применением палок и лопат в Москве участвовали около 20 человек.

Несколько машин разбили во время конфликта в жилом комплексе «Прокшино».