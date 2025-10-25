Несколько машин разбили во время массовой драки в ЖК «Прокшино» в Москве

Несколько машин оказались разбиты в массовой драке в ЖК «Прокшино» в Москве

Tекст: Мария Иванова

Несколько автомобилей оказались повреждены в ходе массовой драки рабочих в жилом комплексе «Прокшино» на юго-западе столицы, передает ТАСС.

В инциденте принимали участие порядка 20 человек, многие из которых работают на строительстве в районе Коммунарки.

Оперативные службы сообщили, что работа на месте продолжается, сотрудники полиции ведут опрос очевидцев и проверяют видеозаписи. Часть подозреваемых удалось задержать в местном кафе, полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, а также последствия для автомобилей и сумму нанесенного ущерба.

Собеседник агентства рассказал, что конфликт между рабочими начался накануне вечером, после ссоры стороны договорились встретиться, чтобы «выяснить отношения» на следующий день.

В Главном управлении МВД по Москве уточнили, что расследование продолжается, выясняются причины и участники драки, а также ее зачинщики. Оперативники оценивают масштаб повреждений, окончательная сумма ущерба пока не установлена.

