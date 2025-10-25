Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.0 комментариев
Несколько машин разбили во время массовой драки в ЖК «Прокшино» в Москве
Несколько машин оказались разбиты в массовой драке в ЖК «Прокшино» в Москве
В столичном жилом комплексе «Прокшино» в районе Коммунарки в результате конфликта между рабочими, обернувшегося массовой дракой, были разбиты несколько автомобилей, ущерб уточняется.
Несколько автомобилей оказались повреждены в ходе массовой драки рабочих в жилом комплексе «Прокшино» на юго-западе столицы, передает ТАСС.
В инциденте принимали участие порядка 20 человек, многие из которых работают на строительстве в районе Коммунарки.
Оперативные службы сообщили, что работа на месте продолжается, сотрудники полиции ведут опрос очевидцев и проверяют видеозаписи. Часть подозреваемых удалось задержать в местном кафе, полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, а также последствия для автомобилей и сумму нанесенного ущерба.
Собеседник агентства рассказал, что конфликт между рабочими начался накануне вечером, после ссоры стороны договорились встретиться, чтобы «выяснить отношения» на следующий день.
В Главном управлении МВД по Москве уточнили, что расследование продолжается, выясняются причины и участники драки, а также ее зачинщики. Оперативники оценивают масштаб повреждений, окончательная сумма ущерба пока не установлена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории жилого комплекса «Прокшино» в Коммунарке произошла массовая драка с участием около 20 человек. Часть участников использовали палки и лопаты.