В МВД сообщили о выдворении участников драки в ЖК «Прокшино»
В результате массовой драки в жилом комплексе «Прокшино» в Москве иностранцам, не получившим тюремный срок, запретят въезд в Россию после выдворения, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк
Все иностранные граждане, причастные к массовой драке в жилом комплексе «Прокшино» на юго-западе Москвы, понесут ответственность в соответствии с российским законодательством, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По словам представителя МВД, «каждый иностранный гражданин, причастный к этим противоправным действиям, будет привлечен к ответственности в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации».
В ведомстве подчеркнули, что для тех, кто не получит уголовный срок с реальным лишением свободы, предусмотрена процедура выдворения из России.
Кроме того, таким лицам впоследствии будет запрещен въезд в страну в порядке, установленном законом. МВД отмечает, что реализация данной меры находится под контролем руководства ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в жилом комплексе «Прокшино» на территории Коммунарки произошла массовая драка с участием десятков человек, часть из которых использовали палки и лопаты.
Во время массовой драки разбили несколько машин.
Полиция задержала около 40 человек после инцидента.