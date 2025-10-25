В МВД сообщили о выдворении участников драки в ЖК «Прокшино»

В МВД заявили о выдворении из России участников драки в ЖК «Прокшино»

Tекст: Мария Иванова

Все иностранные граждане, причастные к массовой драке в жилом комплексе «Прокшино» на юго-западе Москвы, понесут ответственность в соответствии с российским законодательством, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По словам представителя МВД, «каждый иностранный гражданин, причастный к этим противоправным действиям, будет привлечен к ответственности в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации».

В ведомстве подчеркнули, что для тех, кто не получит уголовный срок с реальным лишением свободы, предусмотрена процедура выдворения из России.

Кроме того, таким лицам впоследствии будет запрещен въезд в страну в порядке, установленном законом. МВД отмечает, что реализация данной меры находится под контролем руководства ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в жилом комплексе «Прокшино» на территории Коммунарки произошла массовая драка с участием десятков человек, часть из которых использовали палки и лопаты.

Во время массовой драки разбили несколько машин.

Полиция задержала около 40 человек после инцидента.