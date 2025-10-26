Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.2 комментария
Экзамен по русскому языку в третьем квартале сдали почти 87% мигрантов
Экзамен на знание русского языка, истории и основ законодательства России в третьем квартале 2025 года успешно сдали почти 87% мигрантов, при этом с первой попытки экзамен не сдали 35%, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
В третьем квартале экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства сдавали 275609 мигрантов. На уровень, соответствующий получению разрешения на работу или патента, сдали экзамен 86,9%. «При этом с первой попытки экзамен не сдали 35,1%», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
В ведомстве отметили, что пункты проведения экзамена действуют в 203 локациях, охватывающих все регионы страны, а также Таджикистан и Узбекистан. Среди них 88 российских вузов, из которых 82 подведомственны Минобрнауки.
Аттестация для иностранцев ведется по трем уровням: для разрешения на работу (патент), временного проживания (РВП) и вида на жительство (ВНЖ). Каждый экзамен разделен на три блока: первый посвящен исключительно русскому языку, второй и третий – знаниям истории страны и основ законодательства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти объявили о полном переходе экзамена по русскому языку для мигрантов на компьютерные и дистанционные технологии с начала 2026 года. Уже сейчас ИИ-платформа для такого формата экзамена запущена в тестовом режиме.