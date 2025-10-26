Экзамен по русскому языку в третьем квартале сдали почти 87% мигрантов

Tекст: Антон Антонов

В третьем квартале экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства сдавали 275609 мигрантов. На уровень, соответствующий получению разрешения на работу или патента, сдали экзамен 86,9%. «При этом с первой попытки экзамен не сдали 35,1%», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

В ведомстве отметили, что пункты проведения экзамена действуют в 203 локациях, охватывающих все регионы страны, а также Таджикистан и Узбекистан. Среди них 88 российских вузов, из которых 82 подведомственны Минобрнауки.

Аттестация для иностранцев ведется по трем уровням: для разрешения на работу (патент), временного проживания (РВП) и вида на жительство (ВНЖ). Каждый экзамен разделен на три блока: первый посвящен исключительно русскому языку, второй и третий – знаниям истории страны и основ законодательства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти объявили о полном переходе экзамена по русскому языку для мигрантов на компьютерные и дистанционные технологии с начала 2026 года. Уже сейчас ИИ-платформа для такого формата экзамена запущена в тестовом режиме.