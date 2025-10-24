Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Аэропорты Геленджика, Калуги и Краснодара ввели временные ограничения
Представитель Росавиации в Telegram-канале сообщил, что аэропорты Геленджика, Калуги и Краснодара ввели временные ограничения полетов.
«Аэропорты Геленджика, Калуги (Грабцево) и Краснодара (Пашковский): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
Напомним, в ночь на пятницу аэропорт Волгограда также ввел временные ограничения полетов.Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг дежурные средства ПВО
нейтрализовали 139 украинских дронов самолетного типа над Россией. В течение четырех часов российские силы ПВО
сбили 20 дронов ВСУ над Белгородской областью. Также был
ликвидирован летевший на Москву беспилотник.