Суд Словакии назвал дату вынесения приговора стрелявшему в премьер-министра Фицо

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, суд в городе Банска-Бистрица должен вынести вердикт по делу 72-летнего писателя Юрая Цинтулы, обвиненного в покушении на главу правительства Словакии.

Покушение произошло 15 мая 2024 года в городе Гандлова, когда Фицо получил несколько огнестрельных ранений и был госпитализирован.

После серии операций премьер смог вернуться к работе только через два с половиной месяца, однако негативные последствия ранения он испытывает до сих пор, и врачи считают, что ему потребуется постоянное медицинское наблюдение.

Юраю Цинтуле предъявлено обвинение по статье о терроризме, ему грозит пожизненное заключение. Процесс над обвиняемым начался 8 июля, Фицо не принимал участия в судебных заседаниях – его интересы представлял адвокат Давид Линдтнер, а исчерпывающие показания премьер дал еще в июле прошлого года.

На последнем судебном заседании 8 октября обвиняемый расплакался и объяснил свой поступок несогласием с политикой Фицо и сильным психологическим стрессом, под которым находился в день нападения.

Премьер Словакии заявил журналистам, что не испытывает ненависти к стрелявшему и фактически простил его. По мнению Фицо, Цинтула стал жертвой атмосферы ненависти, которую формируют оппозиционные либеральные партии и близкие им СМИ в словацком обществе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Словакии Роберт Калиняк показал фотографии одежды премьер-министра Роберта Фицо со следами от пуль и кровью.

Суд Словакии постановил выписать писателя Юрая Цинтулу, обвиняемого в покушении на Фицо, из психиатрического отделения и разрешил привлекать его к уголовной ответственности.

Роберт Фицо рассказал о новых попытках покушения на свою жизнь, последняя из которых произошла в начале октября.

