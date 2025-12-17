Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.0 комментариев
Покупательница квартиры Долиной Лурье запланировала ремонт и перепланировку
Покупательница квартиры народной артистки России Ларисы Долиной Полина Лурье собирается обустроить недвижимость для себя и детей, а не выставлять ее на продажу.
Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье рассказала, что не планирует продавать приобретенное жилье, передает
ТАСС.
В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале она уточнила, что квартира была куплена для личного пользования, а не не как инвестиция.
По ее словам, она собирается жить там с детьми, планирует сделать там ремонт, потому что вкусы с Долиной у нее разные.
«Я обращусь к дизайнеру, а еще хочу сделать перепланировку», – заявила Лурье.
Ранее в Москве назначили заседание по делу о выселении Ларисы Долиной из квартиры. Заседание запланировали на 25 декабря. Истцом по делу выступила Полина Лурье.
Верховный суд России готовит специальный обзор по пересмотру сделок с недвижимостью после широкого общественного резонанса вокруг «дела Долиной».
Накануне Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье.
Верховный суд направил дело о продаже квартиры на новое рассмотрение и сохранил за Долиной право проживания до решения апелляции.