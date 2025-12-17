Лурье заявила о планах отремонтировать купленную квартиру Долиной

Покупательница квартиры Долиной Лурье запланировала ремонт и перепланировку

Tекст: Вера Басилая

Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье рассказала, что не планирует продавать приобретенное жилье, передает

ТАСС.

В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале она уточнила, что квартира была куплена для личного пользования, а не не как инвестиция.

По ее словам, она собирается жить там с детьми, планирует сделать там ремонт, потому что вкусы с Долиной у нее разные.

«Я обращусь к дизайнеру, а еще хочу сделать перепланировку», – заявила Лурье.

Ранее в Москве назначили заседание по делу о выселении Ларисы Долиной из квартиры. Заседание запланировали на 25 декабря. Истцом по делу выступила Полина Лурье.

Верховный суд России готовит специальный обзор по пересмотру сделок с недвижимостью после широкого общественного резонанса вокруг «дела Долиной».

Накануне Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье.

Верховный суд направил дело о продаже квартиры на новое рассмотрение и сохранил за Долиной право проживания до решения апелляции.