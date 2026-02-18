Хорватия негативно отреагировала на просьбу Венгрии и Словакии о транзите российской нефти

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович скептически отнесся к просьбе Будапешта использовать хорватские порты и нефтепроводы для импорта российской нефти, передает Bloomberg.

Пленкович заявил, что рассмотрит запрос, однако напомнил: «Есть исключение, позволяющее Венгрии покупать российскую нефть, но также существует система американских санкций, которая говорит совершенно противоположное».

Поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию остановлены с конца прошлого месяца. Венгерская Mol Group попросила правительство высвободить стратегические запасы нефти, чтобы поддерживать работу НПЗ; по данным компании, поставки по трубопроводу через Украину не поступают с 27 января.

В ответ Mol начала снабжать свои заводы морской нефтью, однако, как ожидается, первые танкеры прибудут в хорватский порт Омишаль только в начале марта, после чего потребуется еще от пяти до двенадцати дней, чтобы нефть дошла до предприятий компании. Венгрия, сильно зависящая от «Дружбы», может быть вынуждена высвободить примерно 250 тыс. тонн резервов, если ситуация не разрешится в ближайшие дни.

Государственный оператор Janaf уже транспортирует не российскую нефть на заводы Mol в Венгрии и Словакии, однако компания неоднократно заявляла о недостаточности пропускной способности и завышенных тарифах, что Janaf опровергает. Пленкович подчеркнул, что текущие события лишь подтверждают способность Хорватии удовлетворять потребности Венгрии в импорте нефти и ставят под сомнение необходимость исключения для венгерских закупок российской нефти.

Вопросы энергетики также обсуждались в Будапеште на встрече премьера Венгрии Виктора Орбана и госсекретаря США Марко Рубио. Рубио отметил, что исключение для Венгрии из-под действия санкций Вашингтона является свидетельством «теплых чувств» президента Дональда Трампа к Орбану.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении продолжать энергетическое сотрудничество с Россией.

Венгрия ответила на призыв бывшего президента США Дональда Трампа отказаться от российской нефти.

Сийярто рассказал о попытках Евросоюза запретить ему встречи с представителями России и Белоруссии.