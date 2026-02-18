Tекст: Катерина Туманова

«Для усиления оборонительных позиций в Краснопольском районе командование ВСУ перебросило на Сумское направление из ДНР 35 отдельный стрелковый батальон (ППД г. Тернополь). По казармам батальона в н.п. Краснополье российской авиацией нанесен авиаудар, в результате которого есть значительные потери среди личного состава», – сообщили бойцы неофициальному Telegram-каналу группа войск «Северный ветер».

Кроме того, штурмовые группы «Северян» продвинулись на семи участках, в Краснопольском на трех и в Глуховском на трех, общее продвижение за сутки составило до 800 м.

На Теткинском и Глушковском участках фронта интенсивно работали экипажи ВКС России, громя ВСУ в районе Ястребиного и в районе Волфино.

На Харьковском направлении по тыловым позициям ВСУ активно работает авиация ВКС России и расчеты ударных БПЛА. У Старицы авиация уничтожила позиции 72 омбр ВСУ. «Северяне» продвинулись в прилегающих лесопосадках на двух участках и зачистили участок лесного массива.

У Волчанских Хуторов штурмовики продвинулись на 100 м, заняв два домовладения, авиация и «Солнцепеки» отработали по позициям 159 омбр и 15 пого. Попытку контратаки российские бойцы выявили и пресекли.

На Хатненском участке фронта штурм-группы расширяют зоны контроля около освобожденных населенных пунктов. Общее продвижение составило до 200 м. Авиация наносила удары по позициям ВСУ в районе Колодезного.

«За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 130 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, «Северяне» уничтожили на аэродроме Конотоп площадку запуска ударных БПЛА ВСУ. Марочко сообщил, что ВС России зачищают позиции ВСУ в лесу под Константиновкой.