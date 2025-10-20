Министр обороны Британии Хили допустил отправку войск на Украину после мира

Tекст: Вера Басилая

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о готовности Лондона направить военный контингент на Украину после достижения мирного соглашения, передает РИА «Новости».

От отметил, что в случае, если «президент США Дональд Трамп сможет достичь мирного соглашения», то Британия готова «обеспечить мир на долгосрочной основе».

По его словам, от Британии потребуются инвестиции и подготовка к развертыванию сил.

«Кир Стармер заявлял, что готов направить британские войска на Украину», – подчеркнул Хили.

Хили подчеркнул, что Лондон уже выделил миллионы фунтов стерлингов на подготовку к возможному развертыванию своих войск на Украину. По его оценке, общая стоимость размещения британского контингента превысит 100 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно 134 млн долларов.

Заявление прозвучало в ответ на вопрос о готовности Лондона отправить войска на Украину в случае, если будет достигнуто урегулирование конфликта по итогам возможного саммита президентов России и США в Будапеште. Трансляцию лекции лорда-мэра по вопросам обороны и безопасности вел телеканал Sky.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о готовности 26 стран обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал стороны украинского конфликта прекратить боевые действия. Министр обороны Британии Джон Хили пообещал, что Россия не победит в конфликте. Британский спецназ воюет против России на Украине.

Президент России Владимир Путину в телефонном разговоре с Дональдом Трампом заявил, что российские войска полностью владеют стратегической инициативой по всей линии соприкосновения.