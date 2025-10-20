Награждены победители конкурса «Растим гражданина»

Tекст: Валерия Городецкая

В этом году на участие было подано 943 заявки из 73 регионов России и Белоруссии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В финал вышли авторы самых эффективных воспитательных проектов, направленных на развитие патриотизма, уважения к истории и традиционным ценностям.

По словам первого заместителя председателя комиссии ОП РФ по добровольчеству и молодежной политике Елены Родионовой, проект существует уже девять лет и продолжает расти, включая новые номинации и сохраняя верность патриотической тематике. Родионова подчеркнула, что проект помогает педагогам обмениваться лучшими практиками, которые затем распространяются по регионам.

В процессе подготовки и проведения конкурса рассматривались вопросы увеличения часов истории в школах, смены учебников, а также проблемы, связанные с воспитанием традиционных ценностей. Особое внимание уделялось созданию дневных лагерей для детей, благодаря чему такие учреждения появились практически в каждой школе Москвы.

В рамках конкурса был проведен опрос по историческому просвещению среди молодежи, в котором приняли участие более 30 тыс. человек. Участники проявили интерес к вопросам сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны и СВО, а также борьбе с фейковой информацией. Молодые люди предложили устанавливать памятные таблички и называть улицы именами современных героев.

В конкурсе приняли участие и представители партнеров, среди которых Фонд президентских грантов, фонд «Соработничество», комитет Госдумы по защите семьи, а также проекты «Эстафета поколений», движение «Бессмертный полк» и компания «ТВЭЛ». В ходе финального испытания участники презентовали свои проекты жюри, а лучшие получили специальные призы от партнеров и организаторов.