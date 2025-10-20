Сийярто назвал «абсурдной суммой» финансовый запрос Киева к ЕС на оружие

Financial Times: Трамп призвал Зеленского принять условия Путина

Tекст: Ольга Иванова

Трамп на встрече в Белом доме призвал Зеленского принять условия России для завершения конфликта на Украине, передает Financial Times. По словам источников издания, Трамп заявил украинскому президенту, что президент России Владимир Путин якобы пригрозил «уничтожить» Украину, если Киев не согласится на его требования.

В ходе переговоров Трамп неоднократно перебивал Зеленского и использовал резкие выражения. Он отбросил карту фронта, предложенную украинской делегацией, и настаивал на том, чтобы Зеленский сдал России весь Донбасс, отмечают собеседники издания. Американский президент также повторял многие тезисы, которые ранее озвучил Путин во время телефонного разговора.

Один из европейских чиновников рассказал, что Трамп в разговоре с Зеленским использовал формулировку Путина о том, что «это спецоперация, даже не война», и предупредил: «Если [Путин] захочет, он вас уничтожит». Также Трамп заявил, что устал видеть карту боевых действий: «Эта красная линия, я даже не знаю, где это. Я там никогда не был».

Белый дом и офис Зеленского не прокомментировали встречу, однако европейские лидеры восприняли ее как сигнал нежелания Трампа оказывать дополнительную военную помощь Киеву. Зеленский рассчитывал добиться согласия США на поставки крылатых ракет Tomahawk, но получил отказ. В заявлении в воскресенье Зеленский подчеркнул: «Необходимы решительные шаги от США, Европы, стран G20 и G7 для окончания войны».

Ранее Зеленский призвал западные страны к решительным шагам и заявил, что ничего не будет дарить России.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом признал, что Вашингтон оказывает на Киев большее давление по урегулированию конфликта, чем на Москву.

The Washington Post отметила, что Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом якобы потребовал полного контроля над ДНР.

Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал стороны конфликта на Украине прекратить боевые действия и остановить войска на нынешней линии соприкосновения.