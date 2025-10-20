NYT: Немецкий генерал призвал Европу увеличить помощь Украине

NYT: Генерал ФРГ призвал увеличить военную поддержку Украины ради Европы

Tекст: Елизавета Шишкова

Как пишет The New York Times, генерал Александр Зольфранк, командующий объединенными силами Германии, подчеркнул, что Европа должна предоставить Украине все возможное для сдерживания России, даже если США не окажут аналогичную поддержку.

По словам Зольфранка, «единственная причина для Путина остановиться – если его остановят», и именно давление Запада играет ключевую роль.

Генерал отметил, что исход конфликта затрагивает фундаментальные принципы европейской демократии, права и свободы. Он заявил: «Мы должны поддержать Украину всем необходимым, чтобы ослабить российское давление». Зольфранк добавил, что Россия уже перестраивает свои сухопутные войска и учится вести войну, несмотря на продолжающиеся боевые действия на Украине.

В Европе растет озабоченность нехваткой ресурсов для поддержки Киева, особенно на фоне отказа США предоставлять прямую финансовую помощь. Евросоюз обсуждает использование замороженных российских активов для выдачи кредитов Украине, однако идея сталкивается с сопротивлением отдельных стран и Европейского центрального банка. По оценкам, в 2026 году Украина будет нуждаться в 120 млрд долларов, а на оборону Европы в целом потребуется около 4 трлн долларов в течение следующего десятилетия.

Зольфранк подчеркнул, что Германия намерена довести численность вооруженных сил до 260 тыс. человек и готовится к возможному возвращению призыва. Он выразил уверенность, что новое поколение немцев осознает угрозу со стороны России и необходимость поддерживать обороноспособность страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил заявил, что Евросоюзу нужно стремиться к организации переговоров между Россией и Украиной с участием США.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал страны Запада перейти в «режим войны» для сохранения мира.

Премьер Британии Кир Стармер предложил создать совместно с США проект мирного соглашения по украинскому конфликту по образцу «плана Трампа по сектору Газа».