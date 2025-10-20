Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.4 комментария
Зеленский заявил о готовности закупить газ у США, Азербайджана и Греции
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обеспечить закупку газа на сумму около 2 млрд долларов.
Он подчеркнул, что часть необходимого финансирования уже найдена за счет гранта от Норвегии в 100 млн долларов и ожидается еще один транш от этой страны в январе, передает РБК со ссылкой на «Укринформ». Кроме того, несколько других государств предоставляют соответствующие гранты, а украинские банки также вовлечены в процесс, заявил Зеленский.
По словам Зеленского, премьер-министр Украины Юлия Свириденко «достигла позитивных договоренностей» со Словакией, а министр энергетики Светлана Гринчук – с энергетическими компаниями США. Он также сообщил, что существуют договоренности по поставкам сжиженного газа из США через польский терминал. Дополнительный газ планируется получать из Греции и Азербайджана, при этом переговоры ведутся и с другими странами. Зеленский уверен, что вопрос с газом будет решен.
Ранее гендиректор украинской компании «Нафтогаз» Сергей Корецкий призвал жителей страны экономить газ.
Мэр Днепропетровска Борис Филатов призвал начать отопительный сезон на Украине как можно позже из-за сложной ситуации в энергетике.