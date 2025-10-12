Мэр Днепропетровска призвал отложить запуск отопления на Украине

Мэр Днепропетровска Филатов призвал начать отопительный сезон как можно позже

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, решение о старте отопительного сезона принимают местные власти, обычно, когда среднесуточная температура не превышает 8 градусов на протяжении трех дней, передает РИА «Новости».

Филатов подчеркнул, что необходимо провести консультации с правительством, компаниями «Нафтогаз», «Укрэнерго» и частными поставщиками энергоресурсов. Он отметил: «Понимая глубину проблематики нынешней ситуации (чтобы не писать страшное слово «катастрофичность»), нам надо объединиться... Отопительный сезон должен начаться как можно позже».

Мэр также выразил мнение, что начало отопительного сезона должно быть синхронизировано по всей стране, чтобы избежать дополнительных трудностей. По его словам, преждевременное включение отопления может только усугубить ситуацию, так как для стабильной работы системы необходимы функционирующие газовая инфраструктура и электроснабжение.

В завершение Филатов напомнил, что каждый гражданин также должен подготовиться к сложной зиме, подчеркнув: «Я не буду давать советов относительно фонариков, батареек, теплых вещей, запасов воды и всего прочего... Но повторю. Каждый и каждая из граждан должны тоже позаботиться о том, как они выстоят эту зиму. Потому что простой она точно не будет».

В пятницу мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что коммунальные предприятия города в ближайшие недели не смогут обеспечить отопление жилых домов из-за нехватки газа.

В пятницу Минобороны сообщило, что российские военные в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре украинских объектов.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов предупредил жителей о том, что грядущая зима окажется самой сложной с начала спецоперации на Украине, поскольку инфраструктура города постоянно восстанавливается после повреждений.