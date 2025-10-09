Мэр Харькова предупредил о самой тяжелой зиме для города

Tекст: Дмитрий Зубарев

Терехов сообщил в интервью «РБК-Украина», что предстоящая зима станет для города самой тяжелой с начала конфликта с Россией, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что ситуация в городе критическая, и призвал горожан сохранять бдительность и быть готовыми к любым сценариям развития событий.

«Мы ежедневно и каждую ночь ремонтируем все, что повреждено, буквально в режиме круглосуточной готовности», – заявил мэр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области прозвучала воздушная тревога. В Златополе Харьковской области отключили электроснабжение из-за повреждения критической инфраструктуры. В Харьковской области прогремели восемь взрывов.