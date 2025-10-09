Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?7 комментариев
Мэр Харькова предупредил о самой тяжелой зиме для города
Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил жителей о том, что грядущая зима окажется самой сложной с начала спецоперации на Украине, поскольку инфраструктура города постоянно восстанавливается после повреждений.
Терехов сообщил в интервью «РБК-Украина», что предстоящая зима станет для города самой тяжелой с начала конфликта с Россией, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что ситуация в городе критическая, и призвал горожан сохранять бдительность и быть готовыми к любым сценариям развития событий.
«Мы ежедневно и каждую ночь ремонтируем все, что повреждено, буквально в режиме круглосуточной готовности», – заявил мэр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области прозвучала воздушная тревога. В Златополе Харьковской области отключили электроснабжение из-за повреждения критической инфраструктуры. В Харьковской области прогремели восемь взрывов.