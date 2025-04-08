Взрыв прогремел в Харькове

Людям надоедает попса и искусственность. Людям надоедает гнусавый рэп. Людям очень быстро надоедает всё, что искусственное, ненастоящее. Башкирская группа стала популярной в мире именно потому, что идет от истоков.15 комментариев
Людям надоедает попса и искусственность. Людям надоедает гнусавый рэп. Людям очень быстро надоедает всё, что искусственное, ненастоящее. Башкирская группа стала популярной в мире именно потому, что идет от истоков.15 комментариев
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Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Кондрашовки, Купянска, Шийковки в Харьковской области, Нового и Кировска в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
ВСУ при этом потеряли до 215 военнослужащих, три артиллерийских орудия, станцию РЭБ и склад с боеприпасами.
В то же время подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Миропольского, Проходов, Великого Прикола и Осоевки в Сумской области.
При этом противник потерял свыше 85 военнослужащих и бронемашину.
Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям семи механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Северска, Миньковки, Часова Яра, Константиновки, Артема, Калиново и Тарасовки в ДНР, отчитались в Минобороны.
Противник потерял до 300 военнослужащих, две бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, станцию РЭБ, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.
Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух пехотных, воздушно-десантной, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии рядом с Елизаветовкой, Димитровым, Красноармейском, Зверево, Котлино, Удачным, Ленина, Новосергеевкой, Котляровкой и Богдановкой в ДНР.
Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, танк, три бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль MaxxPro. Уничтожены три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов, перечислили в Минобороны.
Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Поддубного, Комара, Бурлацкого и Вольного Поля в ДНР.
ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, бронемашину и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и 155-мм гаубицу М777 производства США.
Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны поблизости от Новоданиловки, Павловки в Запорожской области, Садового и Понятовки в Херсонской области.
Уничтожены до 70 военнослужащих и бронемашина, подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области. До этого российские войска освободили Розовку и Успеновку в ДНР, а ранее – Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области.
Песня башкирской группы заняла первое место в украинском Apple Music
Песня исполнителей из Башкирии заняла первое место в рейтингах Apple Music на Украине, пишет издание «Страна».
Песня, вдохновленная эпосом о героине Хумай, дочери царя небесных птиц и Солнца, описывает ее подвиги. Она превращалась в лебедя и помогала Урал-батыру в борьбе со злом, указав путь к источнику с живой водой и даровав алмазный меч и волшебного коня.
В марте в Киеве мужчина набросился на женщин, отдыхающих в беседке, за прослушивание русских песен. До этого в украинской столице полиция инициировала поиски группы молодых людей, которые на улицах города слушали российскую музыку и, предположительно, перекрывали движение.
В своем Telegram-канале он указал на то, что европейские чиновники расстроены тем, что они не вовлечены в дипломатический процесс по Украине.
«Но это абсолютно естественно и неизбежно. Европейский союз сделал все возможное, чтобы его воспринимали как субъект, который ненавидит идею мира на Украине, если эта идея отличается от видения ЕС», – написал Ульянов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что мирный процесс на Украине окажет влияние на безопасность Европы. Она также подчеркнула важность участия Европы и Украины в переговорах.
До этого Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал. План Каллас по срочному выделению на военную помощь Украине 40 млрд долларов провалился.
Кремль назвал «неподконтрольность киевского режима» основной проблемой для прекращения огня
Песков, комментируя высказывания президента США о необходимости остановить удары, заявил, что Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, но существует ряд нерешенных вопросов, которые необходимо урегулировать, передает ТАСС.
Он уточнил, что основная проблема заключается в «неподконтрольности киевского режима», который не может контролировать действия некоторых экстремистских и националистических подразделений. По его словам, эти группы не подчиняются Киеву, именно это осложняет процесс достижения прекращения огня.
Он также отметил, что ситуация усугубляется планами по дальнейшей милитаризации Киева, что делает обсуждение прекращения огня еще более актуальным.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что продолжающиеся атаки ВСУ свидетельствуют о нежелании Киева прекратить огонь и достичь политического урегулирования.
Песков сообщил, что Москва и Вашингтон пока не определили точные даты для следующих контактов, но продолжение переговоров планируется.
Le Point: Макрон противодействует действиям США и России для мира на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон, по мнению обозревателя Жерара Аро из Le Point втягивает страну в «кровавую и абсурдную авантюру». Аро отмечает, что в то время как лидеры России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, прилагают усилия для достижения мира, Макрон, по причинам, связанным с внутренней политикой, противодействует их инициативам, пишут «Ведомости».
Автор статьи считает, что Франции следовало бы предоставить России и США самостоятельно решать судьбу Украины, независимо от их решений. По его мнению, это не должно касаться Франции, и поражение Украины не повлечет за собой последствий для безопасности страны. Аро пишет, что США стремятся выйти из конфликта быстро, в то время как Россия не отказывается от своих амбиций в отношении Украины.
Жерар Аро также подчеркивает, что если Европа согласится с таким сценарием, это будет означать, что «применение силы позволило Путину достигнуть своих целей», нанеся поражение Западу. Это бросает вызов позициям Европы в отношении поддержки Украины.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные миротворческие силы смогут дать военный ответ в случае нападения на Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, что французская армия начинает копировать военный опыт России.
Telegraph: Конгрессвумен Спартц призвала Киев пойти на уступки территорий России
По данным The Telegraph, она подчеркнула, что Киев не в состоянии сохранять контроль над территориями, освобожденными Россией, из-за проигрыша в конфликте, передает РИА «Новости».
Спартц также призвала к отставке Владимира Зеленского, так как, по ее мнению, его переизбрание угрожает целостности страны. Спартц отметила, что перепалка Зеленского с президентом США Дональдом Трампом негативно сказалась на репутации Украины и призвала граждан голосовать за другого кандидата.
«Если они выберут его вновь, они рискуют потерять остальную страну», – предупредила Спартц, добавив, что смена лидера может помочь стабилизировать ситуацию.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет уступать территории даже по требованию США.
Госсекретарь США Марко Рубио подчеркивал, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.
Этот танк пытался вести огонь по позициям российских подразделений, сообщило ведомство в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили 20 из 31 танка Abrams, переданных США Вооруженным силам Украины.
С августа 2024 года оптоволоконные FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский» уничтожили несколько десятков единиц бронетехники Вооруженных сил Украины, включая немецкие танки Leopard 2A6, американские Abrams M1A1 и британские Challenger 2.
Украину предупредили о приближении к стагфляции
Как пишет «Страна.ua» со ссылкой на данные Нацбанка, к апрелю 2025 года инфляция в стране достигла 13,4 процента, что является значительным ускорением по сравнению с предыдущими периодами, передает Lenta.Ru.
Эксперты прогнозируют, что инфляция будет расти в среднесрочной перспективе. На фоне этого наблюдается замедление роста ВВП. По итогам 2024 года валовой внутренний продукт (ВВП) Украины увеличился на 2,9 процента вместо ожидаемых 3,4 процента. В первые месяцы 2025 года динамика составила лишь 1,1 процента.
Аналитики отмечают, что текущие экономические признаки характерны для стагфляции. Это состояние экономики характеризуется высоким уровнем инфляции, спадом производства и ростом безработицы. Национальный банк Украины связывает такие показатели с ухудшением безопасности в стране, нехваткой электроэнергии и низкой урожайностью сельскохозяйственных культур.
Ранее в Раде назвали пошлины США в 10% «цинизмом высшего сорта», украинские депутаты опасаются, что введенные тарифы на украинский импорт отвлекут внимание других стран от Украины.
Напомним, американский лидер заявил, что США установили новые таможенные пошлины на импортные товары, причем для Украины пошлины составят 10%.
За прошедшие сутки ВСУ шесть раз атаковали объекты российской энергетики, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В частности, в Ростовской области 6 апреля в 1.22 в результате атаки украинского беспилотника на энергообъект филиала ПАО «Россети» – Ростовское ПМЭС произошло отключение высоковольтной линии Новочеркасской ГРЭС.
В 2.55 из-за атаки дрона на объект филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» отключилась высоковольтная линия. Без электроснабжения оказались около 1 тыс. потребителей в Мясниковском районе, сообщили в Минобороны.
В тот же день в Воронежской области в 7.30 в результате атаки БПЛА по энергообъекту филиала ПАО «Россети Центр» – «Воронежэнерго» и повреждения проводов в пролете опор без электричества остались жители села Калинино Борисоглебского района.
В Херсонской области 6 апреля в 22.15 была совершена атака украинского БПЛА на электроподстанцию 150 кВ «Виноградово» филиала ПАО «Россети» – Таврическое ПМЭС.
В то же время в Донецкой народной республике 6 апреля в 18.14 в ходе намеренного артобстрела ВСУ электроподстанции ГУП ДНР «РЭК» произошло отключение трансформатора с последующим возгоранием. Без электричества осталось коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса» в Донецке.
А 7 апреля в Брянской области в 6.05 в результате обстрела ВСУ была отключена трансформаторная подстанция филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго», отметили в Минобороны.
Накануне сообщалось, что ВСУ семь раз за сутки атаковали российские энергообъекты
А днем ранее ВСУ 14 раз за сутки атаковали российские объекты энергетики.
МИД обвинил Киев в терроризме из-за ударов по энергетике России.
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, выступая в эфире YouTube-канала экс-депутата Верховной рады Игоря Лапина, сделал заявление о том, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак был специально назначен в переговорную группу с американцами для подписания соглашения о фактической капитуляции Киева, пишет «Московский комсомолец».
Луценко отметил, что Ермака назначили руководителем переговоров после провала визита Владимира Зеленского в Вашингтон. По словам Луценко, на Ермака есть компромат как у американцев, так и у россиян, и он может подписать любые документы.
Экс-генпрокурор также сообщил, что на Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) оказывается давление, чтобы его партия не мешала Верховной раде поддержать предполагаемое соглашение, известное как «Стамбул-2». Луценко добавил, что Зеленский якобы планирует сначала получить подпись Ермака, а затем вынести документ на голосование в парламент.
По мнению Луценко, после принятия документа Зеленский намерен устроить «триумфальное выступление» перед народом и объявить выборы, на которых, как он полагает, будет единственным кандидатом.
Ранее бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила о международных планах завершения конфликта на Украине к концу мая, после чего в стране начнется перезагрузка власти.
Депутат Владимир Арьев заявил, что кресло премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля было вынесено из здания Верховной рады.
Сообщалось, что киевский режим начал подготовку к выборам главы государства, которые могут пройти в августе, если рейтинги власти будут высоки.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявлял, что руководство Украины согласилось на их проведение.
Президент России Владимир Путин ранее предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов.
Балицкий: ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области
В своем Telegram-канале Балицкий назвал это «вопиющим актом терроризма», подчеркнув, что в результате обстрела здание получило значительные повреждения, однако пострадавших среди пациентов и медицинского персонала нет.
Ранее ВСУ с помощью танков «Булат» выпустили около 12 снарядов по селу Попово-Лежачи в Курской области. Кроме того, сообщалось, что ВСУ артиллерией обстреляли группу мирных жителей, включая девочку, во время эвакуации из Гуево в Курской области.
В феврале украинские военные ударили по Республиканской клинической больнице имени Калинина в Донецке.
ВСУ разместили колумбийских наемников в районе урочища Глубокое на границе
Источник из группировки «Север» рассказал, что украинские Вооруженные силы ввели наемников из Колумбии на границу между Сумской и Курской областями в районе урочища Глубокое, передает РИА «Новости».
Ранее командир 47-й механизированной бригады ВСУ Гамлет Авагян подтвердил участие наемников из Колумбии d боях на Украине.
До этого под Красноармейском были уничтожены колумбийские наемники, сражавшиеся на стороне ВСУ.
Также сообщалось, что колумбийские наемники начали массово покидать ВСУ из-за тяжелых условий и неправильного обращения со стороны командования.
В центре Киева, возле станции метро «Олимпийская», произошел взрыв автомобиля, сообщает ТАСС. Инцидент был зафиксирован украинским изданием «Новости. LIVE», которое опубликовало видео с места происшествия. На кадрах видно, как над местом взрыва поднимается большой столп дыма.
На данный момент власти Украины не предоставили никаких комментариев по поводу случившегося. Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия и ведут работы по ликвидации последствий взрыва. Воздушная тревога в Киеве объявлена не была.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ивано-Франковске у железнодорожного вокзала произошел взрыв. Женщина в Николаеве с сумкой подошла к военным и устроила взрыв возле кафе, вследствие чего погибли два человека и восемь получили ранения. В центре Киева в августе 2024 года в кафе взорвалась граната.
Министр иностранных дел Мали заявил о поддержке интересов безопасности России
Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп в интервью РИА «Новости» выразил поддержку мирным инициативам между Россией и Украиной, отметив, что в этом процессе необходимо учитывать интересы безопасности Москвы. «Мали и АГС (Альянс государств Сахеля) в целом поддерживают все инициативы, ведущие к миру, но справедливому и прочному миру, миру, учитывающему интересы безопасности России», – заявил Диоп.
Глава МИД Мали подчеркнул, что мир между Россией и Украиной принесет пользу не только этим странам, но и мировой экономике в целом, включая страны Сахеля. Это облегчит поставки российских и украинских товаров тем, кто в них нуждается. «Мир между Россией и Украиной будет полезен для всего мира, для стабильности, а также для мировой экономики, экономики наших стран, поэтому мы это поддерживаем», – отметил он.
Министры иностранных дел из Мали, Буркина-Фасо и Нигера недавно посетили Москву по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова, чтобы провести первые консультации между Альянсом государств Сахеля и Россией. Диоп сообщил, что стороны договорились о регулярных консультациях не реже одного раза в год, и следующая встреча пройдет в одной из стран Сахеля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Киев в поддержке террористических группировок в регионе Сахеля. Лавров подчеркнул, что действия Украины дестабилизируют ситуацию в Африке. Глава российского внешнеполитического ведомства сделал это заявление после переговоров с главами Министерств иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо.
Совбез ООН по запросу Запада 8 апреля обсудит удар ВС РФ в Кривом Роге
Заседание Совета Безопасности ООН по украинской проблематике по запросу западных стран состоится 8 апреля в 10:00 по времени Нью-Йорка (17:00 мск), сообщили в российском постпредстве при организации.
Там добавили, что заседание запрошено западными странами в связи с ударом ВС России по месту проведения совещания командиров ВСУ с западными инструкторами в Кривом Роге, передает ТАСС. Они намерены в рамках совещания рассмотреть последствия и возможные дальнейшие действия в регионе.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения со стороны Киева о нанесении ударов по социальным объектам в Кривом Роге.
До этого российское Минобороны заявило, что 5 апреля ВС России нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в ресторане Кривого Рога, используя ракету в фугасном снаряжении.
Ранее на Украине удары по заводу «Южмаш» вызвали детонацию в одном из подземных цехов, связанном с производством ракет, в Кривом Роге, в результате чего были повреждены складские помещения и промышленное предприятие, где хранились боекомплекты и военная техника ВСУ.