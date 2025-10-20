Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
NYT: Осколки снаряда попали в кортеж Вэнса на параде
NYT: Фрагменты снаряда повредили машину охраны Вэнса во время демонстрации
Во время праздничной демонстрации в Калифорнии фрагменты разорвавшегося артиллерийского снаряда повредили автомобиль охраны вице-президента Джей Ди Вэнса, сообщает издание New York Times.
Дорожный патруль сообщил The New York Times, что осколки артиллерийского снаряда упали на часть кортежа охраны вице-президента США Джей Ди Вэнса во время праздничной демонстрации в Калифорнии, передает РИА «Новости».
Сообщается, что снаряд калибра 155 миллиметров преждевременно разорвался во время показательной пальбы в честь 250-летия морской пехоты на базе Кэмп-Пендлтон.
Фрагменты снаряда повредили транспортное средство и мотоцикл калифорнийского дорожного патруля, которые сопровождали вице-президента.
В результате инцидента никто не пострадал, на автомобиле осталась лишь небольшая вмятина. Известно, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выступал против проведения стрельбы над шоссе и распорядился закрыть участок трассы, несмотря на заверения военных в безопасности мероприятия.
Ранее сенатор Джей Ди Вэнс рассказал, что его трехлетнюю дочь испугали проукраинские активисты во время прогулки.
Другой американский политик на днях попал в ЧП. Самолет главы Пентагона Пита Хегсета совершил незапланированную посадку в Британии из-за трещины в лобовом стекле.