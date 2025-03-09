Вице-президент США обвинил проукраинских активистов в запугивании дочери

Джей Ди Вэнс рассказал о напуганной дочери из-за проукраинских активистов

Tекст: Максим Попов

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о неприятном инциденте, который произошел с ним и его трехлетней дочерью, передает РИА «Новости». Вэнс сообщил, что во время прогулки за ними с криками следовала группа проукраинских протестующих, что сильно напугало ребенка. Он добавил, что его дочь становилась все более тревожной из-за происходящего.

«Если преследуете трехлетнего ребенка в рамках политического протеста, то вы отвратительный человек», – написал Вэнс на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России). Он также отметил, что предложил протестующим поговорить с ним, если те оставят его дочь в покое, и почти все из них согласились.

Ранее Вэнс опроверг сообщения СМИ о якобы поспешном отъезде с горнолыжного курорта в Вермонте из-за протестов в поддержку Украины. Он уточнил, что его семья просто выбрала другой отель для спокойного отдыха с детьми.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по словам Вэнса, Соединенные Штаты могут возобновить поставки оружия Украине, если Киев согласится на мирные переговоры.