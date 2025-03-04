Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.27 комментариев
Вэнс назвал условие возобновления поставок оружия Украине
Соединенные Штаты могут возобновить поставки оружия Украине, если Киев согласится на мирные переговоры, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в Конгрессе США.
Соединенные Штаты рассматривают возможность возобновления поставок оружия Украине, если Киев начнет мирные переговоры, передает ТАСС. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, отвечая на вопросы журналистов в Конгрессе. Он подчеркнул, что президент США настаивает на необходимости переговоров, и в случае их начала «рассматриваться будет все».
Администрация США ранее объявила о временной паузе в оказании военной помощи Украине. По словам Вэнса, эта пауза продлится до тех пор, пока не будет ясно, что Киев готов сесть за стол переговоров. Решение об этом связывается с попытками поиска дипломатического решения конфликта.
Вэнс добавил, что президент США «ясно дает понять» свое желание, чтобы украинская сторона начала переговоры. Вице-президент выразил надежду на то, что Киев предпримет шаги для начала мирного диалога.
Ранее The New York Times отмечала, что США приостановили поставки военной помощи Украине, что обостряет отношения с НАТО, где Франция, Британия и Германия не смогут быстро заменить военную помощь США.
Телеканал CNN указал, что американская военная помощь Украине может быть приостановлена, что приведет к ощутимым последствиям для ВСУ уже в ближайшие дни или недели.
Напомним, США временно приостановили всю военную помощь Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией.