Вэнс назвал условие возобновления поставок оружия Украине

Tекст: Ольга Иванова

Соединенные Штаты рассматривают возможность возобновления поставок оружия Украине, если Киев начнет мирные переговоры, передает ТАСС. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, отвечая на вопросы журналистов в Конгрессе. Он подчеркнул, что президент США настаивает на необходимости переговоров, и в случае их начала «рассматриваться будет все».

Администрация США ранее объявила о временной паузе в оказании военной помощи Украине. По словам Вэнса, эта пауза продлится до тех пор, пока не будет ясно, что Киев готов сесть за стол переговоров. Решение об этом связывается с попытками поиска дипломатического решения конфликта.

Вэнс добавил, что президент США «ясно дает понять» свое желание, чтобы украинская сторона начала переговоры. Вице-президент выразил надежду на то, что Киев предпримет шаги для начала мирного диалога.

Ранее The New York Times отмечала, что США приостановили поставки военной помощи Украине, что обостряет отношения с НАТО, где Франция, Британия и Германия не смогут быстро заменить военную помощь США.

Телеканал CNN указал, что американская военная помощь Украине может быть приостановлена, что приведет к ощутимым последствиям для ВСУ уже в ближайшие дни или недели.

Напомним, США временно приостановили всю военную помощь Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией.