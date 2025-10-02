Песков сообщил о продолжающихся контактах России и США по ДСНВ

Песков: Администрации России и США продолжают контакты, но ответа по ДСНВ нет

Tекст: Мария Иванова

Москва и Вашингтон продолжают поддерживать рабочие контакты на уровне администраций, однако ответа на предложение президента России Владимира Путина по сохранению ограничений, установленных Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), от американской стороны пока не поступало, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул: «Они, собственно, идут контакты, но реакции [на предложение по ДСНВ] пока не было».

Он добавил, что между странами действуют рабочие каналы для диалога.

По словам Пескова, эти контакты носят общий характер и не ограничиваются только вопросом контроля над вооружениями. Администрации двух стран продолжают взаимодействовать, несмотря на отсутствие конкретного ответа по инициативе по ДСНВ.

Напомним, на прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что ответ президента США Дональда Трампа на предложение Владимира Путина по соблюдению условий ДСНВ ожидается до конца недели.

Накануне замглавы российского МИД Сергей Рябков подтвердил, что Москва ожидает реакции американского лидера на предложения по ДСНВ.

Постпред России при ООН Василий Небензя также отметил, что Москва ждет официальной реакции Вашингтона на направленные предложения по ДСНВ.