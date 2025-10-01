Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.5 комментариев
Небензя сообщил об ожидании ответа США на предложение по ДСНВ
Небензя: США пока не дали официальный ответ на предложения России по ДСНВ
Москва ожидает официальной реакции Вашингтона на ранее направленные предложения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя в общении с журналистами отметил, что США пока не предоставили официальный ответ на предложения России по ДСНВ, передает РИА «Новости».
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что Москва ожидает реакции американского лидера Дональда Трампа на предложения президента России Владимира Путина по вопросу ДСНВ.
Напомним, Путин заявил о готовности сохранить ограничения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после 2026 года.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал инициативу Путина по ДСНВ шагом к предотвращению гонки вооружений.