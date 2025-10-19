ВС России применили мототележку в подземной трубе в Новомихайловке в ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские военные в ходе боевых действий против ВСУ в Новомихайловке в ДНР применяли самодельную мототележку для подвоза продуктов, медикаментов и эвакуации, передает РИА «Новости». Уникальная операция прошла в декабре 2023 года, когда бойцы группировки «Восток» использовали многокилометровую подземную трубу для орошения полей.

Заместитель командира инженерного взвода 39-й гвардейской мотострелковой бригады, сержант Сергей Крымов, рассказал в эфире программы «Вести недели», что тележка была изготовлена своими силами. «Тележка была самодельная, да. Она у нас служила для эвакуации, для подвоза: еда, вода, медикаменты», – заявил Крымов.

Сначала для движения использовали бензиновый двигатель, однако впоследствии его заменили на электрический мотор, чтобы избежать скопления выхлопных газов в замкнутом пространстве трубы. Операция с применением такой техники в Новомихайловке прошла до аналогичных действий в Авдеевке и Судже.

