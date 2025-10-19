Суд в Москве ограничил срок ознакомления Копайгородских с делом

Tекст: Ирма Каплан

Суд в Москве установил для бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины срок ознакомления с материалами уголовного дела до 15 ноября. Решение принято по ходатайству следствия, которое обвинило супругов, находящихся в СИЗО, в затягивании процесса ознакомления с томами дела, передает ТАСС.

«Ходатайство следователя подлежит удовлетворению. Ограничить обвиняемых Копайгородского и Копайгородскую в сроках ознакомления с материалами уголовного дела, установить срок – до 15 ноября», – сказано в решении суда.

Адвокат Иван Миронов сообщил, что предъявленные обвинения Копайгородским в окончательной редакции строятся исключительно на показаниях заинтересованных свидетелей. Защита Янины Копайгородской – адвокат Елизавета Меткина, считает предъявленные обвинения формой давления на ее подзащитную.

Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, экс-главе Сочи и его супруге предъявили новые обвинения, Копайгородских подозревают в незаконном обогащении на сумму свыше 330 млн рублей.

До этого Янина Копайгородская просила о содействии в размещении малолетних детей вместе с ней в СИЗО, чтобы облегчить разлуку и страдания. Алексей Копайгородский обвиняется в получении крупной взятки через супругу на сумму 43 млн рублей, а также против него возбуждено еще одно уголовное дело, а банковские счета бывшего мэра и его родственников были арестованы по делу о растрате.

В июле следствие добавило три эпизода легализации преступно нажитого с супругой имущества на сумму более 104 млн рублей в дело по обвинению бывшего мэра Сочи. В августе обвинение в окончательной редакции по делу о взятках предъявили бывшему мэру Сочи Копайгородскому, его супруге и помощнику.