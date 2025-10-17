Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.2 комментария
Еврокомиссия поддержала саммит России и США в Будапеште
Представитель Еврокомиссии Олоф Джилл заявил, что организация поддержит встречу лидеров России и США в Будапеште при условии достижения мира на Украине.
По его словам, Еврокомиссия поддержит проведение нового саммита между Россией и США в Будапеште, если его итогом станет прекращение конфликта на Украине, передает ТАСС.
Джилл отметил: «По поводу этой неподтвержденной встречи я могу сказать только то, что любая встреча, которая может привести к долгосрочному и справедливому миру на Украине, Еврокомиссия будет считать ее позитивной».
При этом Джилл подчеркнул, что поддержка возможного саммита не станет препятствием для Еврокомиссии в вопросе введения новых санкций против России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел переговоры с помощником президента России Юрием Ушаковым по подготовке возможной встречи в Будапеште.
Китай выразил поддержку проведению переговоров Путина и Трампа в столице Венгрии.