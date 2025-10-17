Еврокомиссия поддержала саммит России и США в Будапеште

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Еврокомиссия поддержит проведение нового саммита между Россией и США в Будапеште, если его итогом станет прекращение конфликта на Украине, передает ТАСС.

Джилл отметил: «По поводу этой неподтвержденной встречи я могу сказать только то, что любая встреча, которая может привести к долгосрочному и справедливому миру на Украине, Еврокомиссия будет считать ее позитивной».

При этом Джилл подчеркнул, что поддержка возможного саммита не станет препятствием для Еврокомиссии в вопросе введения новых санкций против России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел переговоры с помощником президента России Юрием Ушаковым по подготовке возможной встречи в Будапеште.

Китай выразил поддержку проведению переговоров Путина и Трампа в столице Венгрии.