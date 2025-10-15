Группировкой нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Белицкого, Артемовки, Василевки, Новопавловки, Торецкого и Красноармейска ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 550 военнослужащих, две бронемашины, шесть пикапов и орудие полевой артиллерии.
Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Андреевки, Алексеевки, Варачино и Новой Сечи Сумской области.
А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском, Графским и Колодезным, отчитались в Минобороны.
ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, бронемашину и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами.
Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Купянска, Куриловки Харьковской области, Новоселовки и Дробышево ДНР.
При этом потери противника составили более 230 военнослужащих, четыре бронемашины, самоходная артиллерийская установка, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, девять станций РЭБ и пять складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.
Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение подразделениям пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Звановки, Дроновки, Иванополья, Яблоновки, Берестока и Константиновки ДНР.
Противник потерял свыше 205 военнослужащих, четыре бронемашины и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены склад с боеприпасами и пять складов матсредств.
Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся оражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Успеновки, Барвиновки Запорожской области, Водяного, Покровского и Новониколаевки Днепропетровской области.
Противник потерял до 330 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, артиллерийское орудие и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне российские войска освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области, а также Московское в Донецкой народной республике.
За прошлую неделю российские войска освободили пять населенных пунктов.