Депутат из Шушар призвал вернуть свидетельства о рождении советского образца
Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров обратился к министру юстиции России Константина Чуйченко с призывом вернуть советский формат свидетельства о рождении.
«Внешний вид и дизайн официальных личных документов нашей страны обладает важной воспитательной функцией. Внешний вид паспорта гражданина России, военного билета или иных важных документов олицетворяет силу, мощь и декларируемые ценности нашей страны», – приводит мотивацию Ветрова RT, который имеет в распоряжении копию обращения Ветрова.
Депутат напомнил, что рожденные в СССР помнят дизайн советского свидетельства о рождении в твердом переплете зеленого цвета. Он считает, что свидетельство старого образца вселяло чувство патриотизма и гордости за страну.
Ветров призвал министра юстиции Чуйченко оценить целесообразность возвращения дизайна документа, перекликающегося с советским образцом.
Предложенный шаг выполнит дополнительную воспитательную функцию, подчеркивая преемственность визуального кода документов, считает депутат. К тому же современное свидетельство фактически является типовым бумажным документом с водяными знаками.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о патриотизме и готовности молодежи защищать Родину. Он подчеркивал, что успех страны невозможен без единства, отметив готовность россиян работать на общие цели и задачи.