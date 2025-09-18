Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.3 комментария
Путин заявил о патриотизме и готовности молодежи защищать Родину
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций заявил, что российская молодежь демонстрирует патриотизм и готовность защищать Родину.
По его словам, молодежь готова стоять на защите традиционных ценностей, и этим можно быть довольными, передает ТАСС.
«Наша молодежь демонстрирует и патриотизм, и готовность Родину защищать, если нужно, стоять на защите наших традиционных ценностей. Я думаю, что мы можем быть этим довольны, но, конечно, это требует постоянного внимания со стороны общества, со стороны средств массовой информации», – подчеркнул Путин.
Ранее Путин назвал патриотизм основой успеха СВО и государства.
Он подчеркивал, что патриотическое воспитание в школах должно быть искренним.