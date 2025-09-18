Путин заявил о патриотизме и готовности молодежи защищать Родину

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, молодежь готова стоять на защите традиционных ценностей, и этим можно быть довольными, передает ТАСС.

«Наша молодежь демонстрирует и патриотизм, и готовность Родину защищать, если нужно, стоять на защите наших традиционных ценностей. Я думаю, что мы можем быть этим довольны, но, конечно, это требует постоянного внимания со стороны общества, со стороны средств массовой информации», – подчеркнул Путин.

Ранее Путин назвал патриотизм основой успеха СВО и государства.

Он подчеркивал, что патриотическое воспитание в школах должно быть искренним.