Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.2 комментария
Путин заявил, что патриотическое воспитание в школах должно быть искренним
Патриотическое воспитание в школах должно быть умеренным и искренним, чтобы формировать у детей базовые нравственные ценности, заявил президент России Владимир Путин.
«Здесь (в вопросе патриотического воспитания) важно не перегибать. Все должно быть в меру – это во-первых. Во-вторых – все должно быть искренне, объективно и доходчиво», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».
Понимание нравственных ценностей необходимо закладывать у детей с самого раннего возраста, добавил президент.
Напомним, Путин в четверг провел встречу с финалистами конкурса «Учитель года». Президент назвал задачи образования и поблагодарил учителей новых регионов и приграничья за работу в непростых условиях.