Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.2 комментария
Путин поблагодарил учителей новых регионов и приграничья за работу в непростых условиях
Президент России Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с финалистами конкурса «Учитель года» выразил благодарность учителям из Донбасса, Новороссии, Курской, Брянской, Белгородской областей за работу в непростых условиях, сообщила пресс-служба Кремля.
«Отдельно хочу обратиться к вашим коллегам из Донбасса и Новороссии, Курской, Брянской, Белгородской областей. В очень непростых обстоятельствах вы делаете все для того, чтобы дети могли учиться, демонстрируете исключительную верность профессиональному долгу и настоящее мужество. Хочу поблагодарить вас за вашу позицию», – приводит Telegram-канал Кремля слова российского лидера.
Ранее Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года» назвал задачи образования.