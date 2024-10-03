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Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года» назвал задачи образования
Перед Россией стоит задача сделать единым и современным образовательное пространство, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с финалистами конкурса «Учитель года».
Эта задача будет решаться в том числе в рамках нового нацпроекта «Молодежь и дети», отметил глава государства.
«Разные уровни образования являются частью единого образовательного пространства. Наша общая задача, которая в том числе будет решаться в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети», – чтобы это пространство было действительно единым и современным, отвечало требованиям, динамике XXI века, целям развития, которые стоят перед нашим государством в целом. Чтобы школьники, студенты колледжей, техникумов, вузов получали востребованные знания и навыки, приобщались к ценностям, которые объединяют наше общество, а значит, могли бы состояться в профессии, уверенно чувствовать себя в жизни, работать на благо страны и ее граждан», – приводит Telegram-канал Кремля слова Путина.
Накануне Кремль анонсировал встречу Путина с лауреатами конкурса «Учитель года России».