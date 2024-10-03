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    Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США потеряли контроль над союзниками

    Провал глобализации (а точнее, ее дискредитация Соединенными Штатами) вкупе с резким ослаблением международных институтов (опять же, из-за их дискредитации американцами) привел к тому, что государства стали полагаться на собственные ресурсы и возможности для достижения своих целей.

    7 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Западные элиты правят без оглядки на мнение народа

    Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.

    6 комментариев
    3 октября 2024, 16:52 • Новости дня

    Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года» назвал задачи образования

    Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года» назвал задачи образования
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Перед Россией стоит задача сделать единым и современным образовательное пространство, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с финалистами конкурса «Учитель года».

    Эта задача будет решаться в том числе в рамках нового нацпроекта «Молодежь и дети», отметил глава государства.

    «Разные уровни образования являются частью единого образовательного пространства. Наша общая задача, которая в том числе будет решаться в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети», – чтобы это пространство было действительно единым и современным, отвечало требованиям, динамике XXI века, целям развития, которые стоят перед нашим государством в целом. Чтобы школьники, студенты колледжей, техникумов, вузов получали востребованные знания и навыки, приобщались к ценностям, которые объединяют наше общество, а значит, могли бы состояться в профессии, уверенно чувствовать себя в жизни, работать на благо страны и ее граждан», – приводит Telegram-канал Кремля слова Путина.

    Накануне Кремль анонсировал встречу Путина с лауреатами конкурса «Учитель года России».

    3 октября 2024, 09:34 • Новости дня
    Путин заявил о согласовании новых назначений участников «Времени героев»

    Tекст: Александра Юдина

    Новые назначения участников программы «Время героев» согласованы, в том числе и в администрации президента, заявил в ходе встречи с новым полпредом в Уральском федеральном округе Артемом Жогой глава государства Владимир Путин.

    «Коллеги, с которыми вы проходили обучение в рамках платформы «Время героев», – многие из них уже получили определенное движение», – передает ТАСС слова президента.

    «Но это не все. Практически согласованы новые назначения, четыре человека будут работать на разных должностях в администрации президента, еще один человек будет советником руководителя Федерального агентства воздушного транспорта, еще один – зампредседателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга, еще один ваш коллега – заместителем губернатора Калужской области», – перечислил Путин.

    Президент добавил, что практически согласованы назначения и других участников программы. Так, один из слушателей будет назначен заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, другой займет должность замминистра цифрового и технологического развития Сахалинской области, еще один участник станет советником заместителя гендиректора Росатома.

    Путин выразил уверенность в том, что участники программы справятся с ответственными должностями.

    «Все это очень серьезная работа, каждое из них является очень серьезным назначением, каждое направление деятельности. Они показали себя самым наилучшим образом не только в боевых условиях, когда им приходилось рисковать жизнью, здоровьем в интересах России, защищая Россию. Но они показали очень хорошие результаты в ходе подготовки на платформе «Время героев». Уверен, они справятся, и, больше того, думаю, для них это только первый шаг в развитии будущей карьеры», – указал он.

    В заключение президент пожелал Жоге «всего самого хорошего».

    Напомним, Путин назначил Жогу своим представителем в Уральском федеральном округе. Жога – участник программы «Время героев», это программа развития для участников специальной военной операции. Программа реализуется по поручению президента России.

    Коментарии (0)
    2 октября 2024, 22:20 • Новости дня
    Путин назначил Жогу своим представителем в Уральском федеральном округе

    Путин назначил участника программы «Время героев» Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе

    Путин назначил Жогу своим представителем в Уральском федеральном округе
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Народного совета ДНР и участник программы «Время героев» Артем Жога назначен полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе, соответствующий указ подписан главой государства Владимиром Путиным.

    Указ «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе» опубликован на сайте Кремля. «Назначить Жогу Артема Владимировича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», – говорится в тексте документа, который вступает в силу со дня подписания.

    Артем Жога родился в 1975 году в Магаданской области, в 1990-х переехал в Донбасс, жил в Славянске. После начала конфликта в Донбассе вступил вместе с сыном Владимиром в батальон ополчения «Спарта» Арсена Павлова («Моторолы»). После гибели Павлова в 2016 году Владимир возглавил батальон, а его отец стал начальником штаба.

    Владимир погиб в Волновахе в марте 2022 года. Он получил смертельное ранение, прикрывая эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей. Посмертно ему были присвоены звания Героя России и Героя ДНР. Его преемником на посту комбата «Спарты» стал отец.

    После воссоединения Донбасса с Россией Жога был избран в Народный совет ДНР и стал его председателем. В декабре 2023 года обратился к Путину с просьбой, чтобы тот согласился участвовать в президентских выборах 2024 года. Жога стал одним из сопредседателей предвыборного штаба Путина.

    Полковник Жога – участник программы «Время героев». Это программа развития для участников специальной военной операции. Она реализуется по поручению президента России Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

    Целью программы является подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностное развитие.

    О старте новой образовательной программы для участников и ветеранов СВО президент России Владимир Путин объявил 29 февраля во время оглашения своего ежегодного послания Федеральному собранию. Первого марта начался прием заявок на участие в отборе на Программу «Время героев».

    На сегодня еще девять участников образовательной программы «Время героев» получили новые назначения на ответственные должности: Артур Орлов назначен руководителем «Движения первых», Алексей Кондратьев стал сенатором, Игорь Юргин возглавил Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия), Александр Суразов возглавил Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай, Евгений Чинцов стал спикером гордумы Нижнего Новгорода, Заур Гурциев стал первым замглавы Ставрополя, Роман Кулаков – депутатом Заксобрания Севастополя, Константин Яшин возглавил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара», Владимир Сайбель стал замначальника департамента социального развития ОАО «РЖД».

    Еще десять участников программы «Время героев» получили кадровые предложения о переходе на новые места работы в Администрации Президента, федеральных и региональных органах власти, государственных компаниях.

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    3 октября 2024, 12:12 • Видео
    Будущее России после Украины. Взгляд из США

    Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

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    2 октября 2024, 20:36 • Новости дня
    Начался суд над передавшим чертежи Украине экс-инженером «Уралвагонзавода»
    Начался суд над передавшим чертежи Украине экс-инженером «Уралвагонзавода»
    @ wikipedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд Екатеринбурга начал рассматривать по существу дело инженера «Уралвагонзавода» Данила Мухаметова, обвиняемого в госизмене за передачу чертежей украинским спецслужбам за деньги.

    По версии следствия, Мухаметов вместе с супругой Викторией передал украинским спецслужбам чертежи за 100 тыс. руб., передает «Коммерсант». На допросе Виктория призналась, что они планировали жить на полученные деньги.

    Супруги были задержаны за мелкое хулиганство в марте 2023 года и первоначально арестованы на 12 суток. После выхода из спецприемника их обвинили в госизмене. По месту жительства пары были изъяты «предметы шпионской деятельности», а передача чертежей украинской стороне могла угрожать безопасности ВС России.

    Накануне судья продлил арест Виктории Мухаметовой до 17 марта 2025 года. Следующее заседание по ее делу назначено на 11 октября. Сегодня, 2 октября, начался процесс по делу Данила Мухаметова. Суд также продлил его арест до 17 марта 2025 года, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

    Ранее в Курганской области задержали 18-летнего жителя Шадринска за передачу данных о воинской части министерству обороны Украины, он уже обвинен в государственной измене и заключен под стражу.

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    3 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    СВР: Россия и Азербайджан сорвали провокацию США против российского дипломата

    Глава СВР Нарышкин: Россия и Азербайджан сорвали провокацию США против российского дипломата

    СВР: Россия и Азербайджан сорвали провокацию США против российского дипломата
    @ Андреев Владимир/URA.RU/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские и азербайджанские спецслужбы предотвратили попытку провокации против российского дипломата, сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в ходе визита в Баку.

    «Недавно совместными усилиями спецслужб Азербайджана и России удалось предотвратить провокационную угрозу по отношению к одному из российских дипломатов со стороны американцев», – сказал глава СВР, передает РИА «Новости».

    Нарышкин подчеркнул, что «в последнее время мы наблюдаем расширение подрывной деятельности по отношению к учреждениям и гражданам наших стран за рубежом». Он отметил, что недавняя угроза от американцев стала примером попыток вмешательства в дела России и Азербайджана. «Эти силы недовольны тем, что и Россия, и Азербайджан ведут самостоятельную и суверенную политику», – добавил он.

    Программа визита Нарышкина в Баку включала встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и переговоры с руководителями Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Азербайджана.

    В августе президент России Владимир Путин посетил Азербайджан с двухдневным государственным визитом. Путин и глава республики Ильхам Алиев подписали совместные документы после переговоров.

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    3 октября 2024, 09:59 • Новости дня
    ФСБ задержала украинских шпионов при попытке проникновения из Литвы в Россию
    ФСБ задержала украинских шпионов при попытке проникновения из Литвы в Россию
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ задержала группу украинских шпионов, которые пытались незаконно проникнуть в Россию через Литву, причем одной из их целей было похищение ребенка.

    По данным ФСБ, задержана группа шпионов, пытавшихся проникнуть на территорию России из Литвы, передает РИА «Новости».

    В ходе расследования выяснилось, что основной целью шпионов была организация похищения и вывоза из России ребенка, отцом которого является сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины.

    Задержанные признались в намерениях, а также сообщили о наличии в их группе специального человека, ответственного за эту операцию.

    Кроме того, по данным ФСБ, украинская военная разведка активно собирала информацию о защищенности российско-литовского участка государственной границы.

    Операция по задержанию украинских шпионов была тщательно спланирована и проведена без инцидентов. ФСБ подтверждает, что все задействованные лица задержаны и находятся под стражей.

    Более того, задержанные подтвердили, что планировали похищение ребенка и его вывоз из России.

    Ранее ФСБ задержала в ЛНР корректировщицу ракетных ударов Киева. До этого задержали гражданку Украины из города Рубежное, корректирующую удары ВСУ по Луганской народной республике.

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    3 октября 2024, 12:10 • Новости дня
    Военкор назвал возможные сроки полного освобождения ЛНР

    Военкор Громов: Освобождение ЛНР может быть вопросом одного-двух месяцев

    Военкор назвал возможные сроки полного освобождения ЛНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Участок фронта в ЛНР долгое время был статичным, однако сейчас там наблюдается достаточно серьезное продвижение ВС России. При сохранении текущих тенденций полное освобождение ЛНР может быть вопросом одного-двух месяцев, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. Ранее сообщалось, что российские силы сформировали огневой мешок для украинской группировки под Лисичанском.

    «Российские войска придерживаются следующей тактики: сначала наносятся удары по флангам, мы занимаем ключевые точки и охватываем крупные города-укрепрайоны противника клещами, тем самым вынуждая его отходить. Так было в Авдеевке, Новогродовке, в районе Селидова, а также Угледаре», – отметил военкор Федор Громов.

    Он не исключает, что такая же схема будет реализована и в Лисичанске. Однако говорить о формировании там огневого мешка для украинской группировки пока преждевременно, считает собеседник. «Тем не менее на этом участке действительно наблюдается достаточно серьезное продвижение ВС России. В случае развития наступления могут быть созданы своего рода клещи. Тогда противник будет вынужден отступать в Северск», – допустил Громов.

    Впрочем, российские войска стремятся взять в полуобхват и этот населенный пункт. «Это направление было очень долгое время статичным, там не наблюдалось резких изменений. Успех нашей армии будет зависеть от того, насколько боеспособной окажется группировка ВСУ и будет ли она получать дополнительные силы», – рассуждает военкор. Он отметил, что важную роль сыграет и авиация России.

    По оценкам спикера, при сохранении текущих тенденций наступления полное освобождение ЛНР может быть «вопросом одного-двух месяцев». Он напомнил, что основные города и поселки находятся под контролем Российской армии. «Осталась небольшая цепочка неосвобожденных сел на границе ЛНР и Харьковской области, а также рядом с оккупированной частью ДНР», – заключил Громов.

    Ранее стало известно, что российские силы сформировали огневой мешок для украинской группировки под Лисичанском. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что после освобождения населенного пункта Верхнекаменское подразделения ВСУ в районе Белогоровки и западнее Лисичанска оказались в полуокружении.

    По словам Марочко, практически все пути отступления украинских войск простреливаются российскими силами. Наименьшее расстояние между российскими подразделениями, окружившими вооруженные формирования Украины, составляет около 8 км.

    Напомним, подразделения Южной группировки войск освободили Верхнекаменское Донецкой народной республики 2 октября. Российские войска также продолжили наступление под Макеевкой, заняв стратегическую высоту юго-западнее населенного пункта. В результате российским военным удалось отбить более двадцати атак ВСУ на ЛНР, уничтожив более 11 тыс. украинских солдат и наемников. Кроме того, ВС России начали формировать огневой мешок у Северска в Донецкой народной республике для группировки ВСУ.

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    2 октября 2024, 21:41 • Новости дня
    Стал известен рецепт приготовленного студентами кофе для Путина

    Эспрессо для Путина приготовили из 16 граммов бразильских зерен

    Стал известен рецепт приготовленного студентами кофе для Путина
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Эспрессо для президента России Владимира Путина был приготовлен по стандартному рецепту из 16 граммов бразильских зерен, сообщили СМИ.

    Отмечается, что напиток был сварен по стандартному рецепту, время приготовления составило 30 секунд, что позволило получить 30 миллилитров ароматного кофе, передает РИА «Новости».

    В среду Путин в День среднего и профессионального образования открыл образовательную площадку в «Руднево», где студенты освоят создание беспилотников и другие высокотехнологичные навыки в сотрудничестве с московскими предприятиями.

    Позже российский лидер и мэр Москвы Сергей Собянин во время визита в индустриальный парк «Руднево» выпили кофе, приготовленный студентами колледжа в местном кафе, что добавило неформальности встрече.

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    3 октября 2024, 15:07 • Новости дня
    ВСУ разбросали замаскированную под фастфуд взрывчатку в Курской области
    ВСУ разбросали замаскированную под фастфуд взрывчатку в Курской области
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории Большесолдатского района Курской области обнаружены замаскированные под фастфуд взрывчатые вещества, которые оставили ВСУ, предупредил глава района Владимир Зайцев.

    «Уважаемые жители Большесолдатского района, информирую вас о том, что на территории района враг разбросал взрывчатые вещества, замаскированные в виде фастфуда», – написал он в своем Telegram-канале.

    Зайцев призвал к бдительности и воздержаться от поездок в район.

    Ранее ВС России пресекли две попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области.

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    3 октября 2024, 12:13 • Новости дня
    Ветеран СВО Герой России Амыр Аргамаков назначен сенатором от Республики Алтай
    Ветеран СВО Герой России Амыр Аргамаков назначен сенатором от Республики Алтай
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Республики Алтай Андрей Турчак сообщил о назначении Героя России Амыра Аргамакова сенатором от региона, представляющим исполнительную власть в Совете Федерации.

    В своей речи на инаугурации Турчак отметил заслуги Аргамакова и подчеркнул, что с ним будет подписан указ о назначении.

    «Отдельно хотел обратиться к нашему Герою Российской Федерации Амыру Аргамакову и сообщить залу, депутатам Государственного собрания, жителям Республики Алтай, что сегодня мной будет подписан указ о назначении Амыра сенатором Российской Федерации, представляющим исполнительную власть Республики Алтай», – заявил Турчак.

    Амыр Аргамаков, майор гвардии, был участником военных операций в Сирии и в спецоперации на Украине. Ему 30 лет, и он является вторым уроженцем Горного Алтая, удостоенным звания Героя России. В феврале 2024 года Аргамаков получил звезду Героя России, а в марте был назначен председателем республиканского Союза ветеранов специальной военной операции.

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    2 октября 2024, 18:44 • Новости дня
    Скабеева опровергла использование Россией вакуумной бомбы ОДАБ-9000 в Волчанске

    Скабеева заявила о применении ФАБ-1500 вместо вакуумной ОДАБ-9000 в Волчанске

    Скабеева опровергла использование Россией вакуумной бомбы ОДАБ-9000 в Волчанске
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска применили в Волчанске ФАБ-1500, а не вакуумную бомбу ОДАБ-9000, как утверждали российские военкоры, заявила телеведущая Ольга Скабеева, ссылаясь на источник в Минобороны.

    «Пока отбой: речь не про ОДАБ-9000. Не выдаем желаемое за действительное. Это ФАБ-1500, термобарический боеприпас. Источник – МО РФ», – заявила Скабеева, передает Lenta.Ru.

    Сообщения о применении ОДАБ-9000 появились после публикации видеоролика в социальных сетях, который некоторые военные корреспонденты интерпретировали как первое боевое использование этой бомбы.

    Военный обозреватель Александр Сладков также упоминал о применении ФАБ-9000, однако, по данным Telegram-канала «Военное обозрение», эта бомба не использовалась в реальных боевых вылетах с 1988 года из-за отсутствия подходящих целей. Девятитонный боеприпас признан избыточным для большинства боевых задач.

    Ранее ВС России при помощи ФАБ уничтожили командный пункт ВСУ в Курской области.

    Коментарии (8)
    3 октября 2024, 15:28 • Новости дня
    МИД: Россия не видит возможностей для контактов с Киевом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва открыта к конструктивным предложениям по урегулированию украинского кризиса, но не видит возможностей для прямых контактов с Киевом, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    «Мы не видим возможностей для каких-либо прямых контактов с Киевом, но при этом неоднократно подчеркивали, что Россия была и остается открытой к политико-дипломатическому решению конфликта», – сказал Рябков на пресс-конференции по вопросу подготовки к проведению саммита БРИКС в Казани, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Россия поддерживает выдвижение конструктивных и содержательных предложений от всех стран, если они учитывают интересы всех сторон.

    Ранее Госдеп выразил надежду на скорое начало урегулирования на Украине. Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение о необходимости проведения конференции для урегулирования конфликта на Украине с участием обеих сторон и создания соответствующих условий для этого.

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    2 октября 2024, 21:50 • Новости дня
    Додик рассказал о планах встретиться с Путиным на саммите БРИКС в Казани

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Республики Сербской Милорад Додик планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани, об этом сообщается на официальном сайте Додика.

    Республика Сербская будет представлена на саммите в качестве наблюдателя, и Додик намерен обсудить возможность участия автономных регионов в альянсе, говорится в сообщении, передает ТАСС.

    Додик подчеркнул, что его участие в саммите стало возможным благодаря приглашению от российской стороны. «Я также встречусь в Казани с президентом России Владимиром Путиным. Россия – дружественная нам страна, я высоко ценю российского президента Владимира Путина. Он – человек мира, сильный лидер своей страны и народа. Путин – один из важнейших мировых лидеров», – заявил глава Республики Сербской.

    В июне Путин и Додик встретились в рамках ПМЭФ.

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    2 октября 2024, 18:20 • Новости дня
    Путин и Собянин выпили приготовленный студентами кофе в парке «Руднево»
    Путин и Собянин выпили приготовленный студентами кофе в парке «Руднево»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время визита в индустриальный парк «Руднево» выпили кофе, приготовленный студентами колледжа в местном кафе, что добавило неформальности встрече, сообщила пресс-служба Кремля.

    Отмечается, что во время визита президент и московский градоначальник кратко пообщались со студентами, которые учатся в колледже при парке. Юноша и девушка, работающие бариста в местном кафе, приготовили эспрессо в бумажных стаканчиках для высоких гостей, передает ТАСС.

    Президент терпеливо ожидал, пока кофемашина завершит работу, и, получив свой напиток, сделал первый глоток. Мэр Москвы, наблюдая за реакцией Путина, также присоединился к дегустации кофе. После второго глотка Владимир Путин допил стаканчик и с улыбкой поблагодарил студентов за приготовленный эспрессо.

    Индустриальный парк «Руднево» был создан в рамках новой концепции развития среднего профессионального образования Москвы. Здание площадью 9,1 тыс. кв. м включает в себя высокотехнологичный комплекс, состоящий из 21 мастерской и лаборатории. Сергей Собянин и министр просвещения Сергей Кравцов продемонстрировали главе государства возможности образовательной площадки.

    В среду Путин в День среднего и профессионального образования открыл образовательную площадку в «Руднево», где студенты освоят создание беспилотников и другие высокотехнологичные навыки в сотрудничестве с московскими предприятиями.

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    2 октября 2024, 22:59 • Новости дня
    Путин провел встречу с Жогой в Кремле

    Путин указал Жоге на важность должности полпреда в УрФО

    Tекст: Антон Антонов

    В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с Артемом Жогой, которого он назначил своим полпредом в Уральском федеральном округе, сообщают информационные агентства.

    Президент подчеркнул, что должность полпреда в Уральском федеральном округе – «большая и важная работа». «Урал – это промышленный регион, и не просто промышленный, там большое количество предприятий обороны промышленного комплекса сосредоточено», – приводит слова Путина РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

    По его словам, «очень важно помогать людям, поддержать их в их текущей работе», они «очень много делают для повышения обороноспособности страны». Президент отметил, что не только «оборонка», но и гражданские отрасли производства на Урале представлены достаточно широко.

    Путин заявил, что Жога известен своими делами в Донбассе и в стране в целом. «И вы, и ваши самые близкие люди, которые сражались за интересы России», – сказал Путин. Президент упомянул также сына Жоги Владимира, который погиб в Волновахе в марте 2022 года – он получил смертельное ранение, прикрывая эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей. Посмертно ему были присвоены звания Героя России и Героя ДНР.

    Путин выразил уверенность в том, что депутаты ДНР найдут достойную замену Артему Жоге на посту главы парламента региона. Он пожелал всего самого хорошего Жоге на его новом посту.

    «Я солдат, я буду работать и служить Родине там, где я буду нужен в данный момент», – ответил Жога. Он заявил: «Сейчас линия фронта у меня, линия боевого соприкосновения – больше гражданская работа. Но вся работа, которая направлена на обороноспособность, на развитие нашей страны, на поддержку нашей страны, на поддержку наших людей, я считаю – это и есть линия боевого соприкосновения. Это и наши врачи, наши педагоги, наши военкоры, наши солдаты, наши даже школьники, которые пишут письма на фронт».

    Напомним, Путин назначил Жогу своим представителем в Уральском федеральном округе. Жога – участник программы «Время героев», это программа развития для участников специальной военной операции. Программа реализуется по поручению президента России.

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    3 октября 2024, 17:07 • Новости дня
    Путин поручил разработать меры по повышению культуры речи в России
    Путин поручил разработать меры по повышению культуры речи в России
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    На встрече с лауреатами конкурса «Учитель года» президент России Владимир Путин предложил Министерству просвещения вместе с профильными педагогами продумать, какие меры нужны для сохранения и повышения культуры речи в стране.

    Одна из участниц встречи выразила обеспокоенность снижением культуры речи в условиях всеобщей цифровизации и спросила мнение президента по этому вопросу, передает ТАСС.

    «Конечно, буквы все должны знать, но нужно почувствовать «вкус» книги, вкус к тому, чтобы держать в руках, не просто информацию получать, а вчитываться в те интонации, в то, что чувствует писатель. Эти чувства трудно все-таки из гаджетов улавливать, а это важно. Это важно – уметь чувствовать. Поэтому целый комплекс должен быть», – заявил Путин.

    «С министром просвещения [Сергеем Кравцовым], – вчера мы с ним встречались на одной из площадок, – мы вчера тоже в общем затрагивали эту тему. Подумайте, пожалуйста. Государство старается, и немало сделано уже в этом направлении. Но сделать, конечно, нужно еще больше, имея в виду те тенденции развития в области образования, которые сейчас и у нас в стране развиваются, и во всем мире заметны и очевидны», – пояснил глава государства.

    «Мы должны считаться, конечно, с теми условиями, в которых мы живем, с гаджетами, с интернетом – как с этим не считаться, никуда от этого не деться. Но вещи фундаментального, принципиального характера, конечно, не должны ускользать от нашего внимания. Здесь я полностью согласен – давайте вместе подумаем, что нужно сделать дополнительно», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года» назвал задачи образования.

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