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    Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему неоязычество – серьезная проблема

    В условиях свободы вероисповедания люди могут верить во что хотят. Но силовые структуры – это особый вопрос. Когда государство доверяет людям оружие или, тем более, власть над подчиненными, становится совсем не все равно, во что люди верят – и с кем они себя идентифицируют.

    19 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пантюркисты идут по дороге разочарований

    У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.

    12 комментариев
    2 октября 2024, 15:21 • Новости дня

    Кремль анонсировал встречу Путина с лауреатами конкурса «Учитель года России»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с лауреатами конкурса «Учитель года России» – лучшими учителями, директорами и воспитателями страны.

    Встреча состоится в формате видеоконференции, в ней также примут участие педагоги – финалисты телепроекта «Классная тема!», созданного по поручению президента в 2023 году, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Ранее Путин заявлял о необходимости увеличить зарплату в школах.

    1 октября 2024, 19:38 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования родным и близким Добрынина
    Путин выразил соболезнования родным и близким Добрынина
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста и композитора Вячеслава Добрынина, который ушел из жизни на 79-м году жизни.

    Путин направил родным и близким Добрынина телеграмму, в которой подчеркнул значимый вклад композитора в отечественное эстрадное искусство, отметив его как «замечательного певца и композитора, яркого, талантливого, неординарного человека».

    «C прискорбием узнал о кончине Вячеслава Григорьевича Добрынина – замечательного певца и композитора, яркого, талантливого, неординарного человека. Вячеслав Григорьевич был искренне предан своему призванию, внес большой творческий вклад в отечественное эстрадное искусство. В сердцах близких, друзей, коллег, почитателей его самобытного дарования навсегда останется светлая память о Вячеславе Добрынине, как останутся с нами его музыка и песни», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

    Напомним, советский и российский композитор и певец Вячеслав Добрынин скончался в возрасте 78 лет. Его планируется похоронить на Троекуровском кладбище в Москве.

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    2 октября 2024, 06:23 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин подтвердили партнерство России и Китая

    Путин и Си Цзиньпин отметили укрепление сотрудничества России и Китая

    Путин и Си Цзиньпин подтвердили партнерство России и Китая
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись поздравлениями по случаю 75-летия установления дипломатических отношений двух стран.

    «Стороны активно сотрудничают в различных областях, таких как политика, экономика и торговля, наука и техника, эффективно взаимодействуют в международных и региональных делах, вместе работают над построением справедливого и многополярного мира», – говорится в поздравительном послании Путина Си Цзиньпину.

    Путин подчеркнул, что партнерство двух стран прошло испытание временем и находится на самом высоком уровне за всю историю, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    «Три четверти века назад наша страна первой в мире признала Китайскую Народную Республику и быстро установила тесные отношения сотрудничества с новым Китаем», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он выразил уверенность, что страны продолжат укреплять стратегическое сотрудничество и партнерство, содействуя безопасности и стабильности в мире.

    В свою очередь, Си Цзиньпин в своем послании отметил, что политическое доверие между Россией и Китаем продолжает углубляться. По его словам, под стратегическим руководством лидеров двух стран достигнуты значительные результаты в прагматическом сотрудничестве, а дружба между народами укрепилась. Си Цзиньпин подчеркнул важность дальнейшего расширения сотрудничества и содействия качественному развитию обеих стран, вносящих новый вклад в поддержание глобального мира и стабильности.

    Напомним, Путин также направил поздравительное послание Си Цзиньпину по случаю 75-летия образования Китайской народной республики, отметив впечатляющие успехи страны.

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    1 октября 2024, 19:00 • Видео
    В Японии сменилась власть

    1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

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    1 октября 2024, 19:15 • Новости дня
    Конго подписала соглашение с Россией о строительстве нефтепровода

    Конго подписала с Россией соглашение о строительстве нефтепровода «Пуэнт-Нуар – Лутете»

    Конго подписала соглашение с Россией о строительстве нефтепровода
    @ Борис Бабанов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Республика Конго заключила с Россией соглашение о строительстве нефтепровода «Пуэнт-Нуар – Лутете – Малуко-Трешо», сообщили в посольстве республики в Москве.

    Представитель посольства Конго в Москве подтвердил, что подписание прошло успешно, передает ТАСС. Событие произошло по итогам 7-го заседания Межправительственной российско-конголезской смешанной комиссии, занимающейся вопросами экономического, научно-технического сотрудничества и торговли.

    Ранее правительство России одобрило проект межправительственного соглашения о создании нефтепродуктопровода «Пуэнт-Нуар – Лугете – Малуко-Трешо» в Конго.

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    1 октября 2024, 21:57 • Новости дня
    Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Израилем, Ираком и Ираном
    Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Израилем, Ираком и Ираном
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из-за угрозы безопасности полетов гражданских самолетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям временно воздержаться от полетов в аэропорты этих стран и над территорией этих государств.

    Рекомендация будет действовать до особого распоряжения, сообщается в Telegram-канале Росавиации.

    Напомним, во вторник Иран начал ракетную атаку в сторону Израиля. По данным Jerusalem Post, всего было выпущено порядка 400 ракет.

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    1 октября 2024, 21:46 • Новости дня
    СМИ: Журналистка Баязитова написала прошение о помиловании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Журналистка Александра Баязитова, отбывающая наказание за вымогательство, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании, сообщают СМИ.

    Об этом стало известно из письма Баязитовой, передает Lenta.Ru со ссылкой на Telegram-канал Baza. Журналистка также рассказала, что провела неделю в следственном изоляторе во Владимире, после чего была переведена в ИК-1 во Владимирской области.

    Кроме того, Баязитова пожаловалась на отсутствие форменной одежды в колонии, что вызывает у нее опасение за возможное условно-досрочное освобождение.

    Напомним, осенью 2023 года прокуратура требовала 14 лет для Баязитовой за вымогательство денег у топ-менеджера Промсвязьбанка. Суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы. В августе Мосгорсуд отказал в апелляции блогеру Баязитовой на приговор.

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    2 октября 2024, 10:25 • Новости дня
    Путин поздравил российских евреев с Новым годом

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин поздравил еврейскую общину России с Рош ха-Шана (иудейским Новым годом), отметив значительный вклад еврейских организаций в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в стране.

    В своем поздравлении на сайте Кремля он подчеркнул, что еврейские организации оказывают значительное влияние на укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в России.

    «Примите искренние поздравления по случаю празднования Рош ха-Шана. Сегодня жизнь еврейской общины России наполнена добрыми, благими делами и начинаниями», – указал глава государства.

    Путин подчеркнул, что праздник Рош ха-Шана является одним из самых значимых для евреев всего мира, поскольку он наполняет верующих радостью приобщения к историческому и культурному наследию предков, их традициям и обычаям.

    По словам президента, Рош ха-Шана символизирует духовное очищение и нравственное совершенствование. В эти дни евреи подводят итоги прошедшего года и строят планы на будущее.

    Президент пожелал всем празднующим здоровья, благополучия и успехов.

    Рош ха-Шана («Голова года») – иудейский Новый год. Является одним из главных праздников для верующих.


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    2 октября 2024, 11:05 • Новости дня
    ВЦИОМ узнал мнение россиян о введении в школах «Семьеведения»

    Большинство россиян поддержало введение в школах нового предмета «Семьеведение»

    ВЦИОМ узнал мнение россиян о введении в школах «Семьеведения»
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Большинство россиян поддерживают введение нового предмета «Семьеведение» в школьную программу, предназначенного для учеников 5-9 классов, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

    На сайте ВЦИОМ, новый предмет «Семьеведение» в российских школах поддержали 62% опрошенных граждан. Это образовательный курс, который преподается ученикам 5-9 классов в рамках «Разговоров о важном» или внеурочной деятельности.

    О курсе известно почти половине россиян (45%), но многие услышали о нем впервые (55%) в ходе опроса. Наибольшей осведомленностью отличаются работники бюджетных организаций (58%), особенно сферы образования.

    Поддержка «Семьеведения» высока среди женщин, россиян со средним и средним специальным образованием (23%), а также среди людей с хорошим и средним материальным положением.

    «Группа поддержки» новой школьной дисциплины состоит преимущественно из женщин (66% vs. 57% мужчин), россиян со средним и средним специальным образованием (69% и 66% соответственно), хорошим и средним материальным положением (67 и 63% соответственно vs. 52% с плохим)», – указано в опросе.

    Однако не все россияне поддерживают введение «Семьеведения». Примерно каждый пятый выступает против (21%), ссылаясь на дополнительные нагрузки для учеников и учителей (29%), а также подчеркивая, что воспитание семейных ценностей должно происходить в семье, а не в школе (15%).

    Несмотря на это, большинство респондентов (63%) выражают надежду, что курс поможет сформировать более ответственное отношение к семейным ценностям у молодежи.

    В российских школах появится новый предмет «Семьеведение». Сообщалось, что целью нового предмета станет воспитание уважительного отношения к семейным ценностям и укрепление института семьи. Также отмечалось, что разработка учебных программ будет учитывать региональные особенности и традиции.

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    1 октября 2024, 22:44 • Новости дня
    Кремль сообщил об отсутствии планов устроить переговоры Путина и Нетаньяху

    Песков сообщил об отсутствии у Москвы планов провести телефонный разговор Путина и Нетаньяху

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры президента России Владимира Путина с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху пока не планируются, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Пескову были заданы вопросы о готовности российской стороны оперативно организовать контакты Путина и Нетаньяху при необходимости и о том, поступал ли уже Москве данный запрос. «В настоящий момент нет таких планов», – приводит ответ Пескова ТАСС.

    Напомним, портал Ynet утверждал, что Тель-Авив и Москва ведут переговоры о возможном телефонном разговоре Путина и Нетаньяху на тему предотвращения прямого нападения Ирана на Израиль. Во вторник Иран осуществил ракетную атаку на Израиль.

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    1 октября 2024, 18:04 • Новости дня
    СМИ: Израиль и Россия обсуждают возможный телефонный разговор Нетаньяху и Путина

    Ynet: Израиль и Россия обсуждают возможный телефонный разговор Нетаньяху и Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тель-Авив и Москва ведут переговоры о возможном телефонном разговоре между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить угрозу ракетной атаки со стороны Ирана, пишет портал Ynet без ссылок на источники.

    На данный момент ведутся переговоры, и если они увенчаются успехом, лидеры обсудят возможность использования Путиным своего влияния для предотвращения прямого нападения Ирана на Израиль, говорится в публикации Ynet, передает РИА «Новости».

    В канцелярии Нетаньяху не стали комментировать эту информацию.

    Ранее Кремль оценил риски большой войны на Ближнем Востоке.

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    2 октября 2024, 06:57 • Новости дня
    Кандидаты в вице-президенты США не стали говорить об Украине на дебатах

    Кандидаты в вице-президенты США Вэнс и Уолц ни разу не упомянули Украину на дебатах

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе теледебатов кандидаты в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс и Тим Уолц упомянули президента России Владимира Путина, китайского лидера Си Цзиньпина, но не Украину.

    Теледебаты состоялись в Нью-Йорке в студии телекомпании CBS. Трансляция велась крупнейшими американскими телеканалами. Оба кандидата по разу упомянули российского президента, передает ТАСС.

    Уолц упомянул Путина, обсуждая внешнюю политику администрации бывшего президента Дональда Трампа. Вэнс обратился к теме России, рассуждая о попытках демократов «опротестовать итоги выборов», в частности, вспомнив бездоказательные утверждения о вмешательстве России в выборы 2016 года.

    Примечательно, что Украина в ходе дебатов не упоминалась вовсе. При этом Си Цзиньпин, а также КНДР были упомянуты по одному разу.

    Эти дебаты, возможно, станут последними в текущем избирательном цикле, поскольку избирательные штабы Трампа и Камалы Харрис пока не смогли согласовать дополнительные раунды.

    Напомним, президентские выборы в США назначены на 5 ноября. В сентябре Трамп заявил, что для нового раунда дебатов с Харрис «уже слишком поздно». «У Харрис был шанс устроить дебаты на Fox News, этот телеканал приглашал нас, но она отказалась», – заявил Трамп. Он указал, что уже участвовал в 2024 году в теледебатах дважды: в июле с президентом США Джо Байденом и в сентябре с Харрис, сменившей Байдена в предвыборной гонке.

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    1 октября 2024, 18:12 • Новости дня
    Депутат: Росатом превратил «Сибирский Чернобыль» в инвестиционную площадку

    Депутат Василькова: Росатом превратил «Сибирский Чернобыль» в инвестиционную площадку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госкорпорация «Росатом» провела масштабную рекультивацию на территории Усолья-Сибирского, превратив его в инвестиционно-привлекательную площадку для развития химической промышленности, заявила член комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат фракции «Единая Россия» Мария Василькова.

    «За последние четыре года госкорпорация «Росатом» провела масштабную работу по рекультивации – огромный путь от «Сибирского Чернобыля» до самой инвестиционно-привлекательной площадки страны для целей развития химического комплекса», – сказала она на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению предупреждения и устранения загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском, прошедшем под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Василькова также сообщила о планах по созданию Федерального центра химии на этой территории, который будет бороться с импортозависимостью и выпускать важную продукцию химии. Проект получил одобрение в рамках стратегической сессии, прошедшей под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.

    «Проект ФЦХ был рассмотрен в рамках стратегической сессии по национальному проекту «Новые материалы и химия» под руководством Михаила Владимировича Мишустина и получил одобрение. Сейчас ФЦХ рассматривается как модельная площадка реализации нацпроекта для размещения производств приоритетных цепочек – фосфор, эпоксидные смолы и изоцианаты», – сказала депутат.

    По словам Васильковой, в рамках штаба под председательством Антона Алиханова уже началась работа по созданию ФЦХ. Она подчеркнула важность межведомственного сотрудничества для преодоления барьеров и достижения национальных целей. Контракт с Федеральным экологическим оператором будет продлен для продолжения работ по рекультивации, позволяя ввести площадку в эксплуатацию и начать новый этап развития в 2025 году.

    «Впереди очень много работы, но именно сегодня мы шаг за шагом формируем лучшие практики по созданию новых производств и развитию городов технологического суверенитета, которые обеспечат достижение национальной цели «Технологическое лидерство», – отметила она.

    Напомним, комбинат «Усольехимпром» прекратил свою деятельность в 2014 году, в результате чего промышленная площадка была заброшена, что привело к загрязнению окружающей среды на площади свыше 1,6 тыс. гектаров, включая негативное воздействие на реку Ангару. В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил завершить работы по рекультивации данной территории, которые были начаты в 2020 году, и создать необходимую инфраструктуру для ее дальнейшего развития.

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    1 октября 2024, 16:44 • Новости дня
    Госдума поддержала конфискацию имущества у организаторов нелегальной миграции

    Госдума поддержала конфискацию денег и имущества у организаторов нелегальной миграции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества, полученного в результате организации незаконной миграции.

    Инициатива была предложена в июле группой парламентариев, она предусматривает внесение изменений в статью 104.1 Уголовного кодекса России, касающуюся конфискации имущества, передает ТАСС.

    Согласно законопроекту, конфискация будет применяться в случаях, когда преступление совершено из корыстных побуждений.

    В сентябре ФСБ задержала участников ОПГ за фиктивные схемы оформления африканцев в России.

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    1 октября 2024, 20:07 • Новости дня
    VK Education представила бесплатные курсы по программированию для школьников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Платформа VK Education запускает бесплатную образовательную программу для школьников, включающую онлайн-курсы и интерактивный тренажер на платформе All Cups, чтобы помочь учащимся 7-11 классов освоить программирование и подготовиться к олимпиадам.

    В рамках программы школьники смогут пройти асинхронный курс «Старт в олимпиадном программировании», разработанный тренером чемпионов мира Международной студенческой олимпиады по программированию ICPC 2023 Михаилом Густокашиным, говорится в сообщении пресс-службы VK. Курс состоит из 59 видеоуроков и 105 практических задач.

    Участники будут получать баллы за выполнение заданий, а поддержку им окажут менторы из числа победителей и призеров олимпиад. Дополнительно, для школьников предусмотрен интерактивный тренажер с более чем 150 задачами разной сложности, который поможет им подготовиться к урокам информатики и олимпиадам.

    Закрепить знания школьники смогут, участвуя в олимпиаде «Технокубок», организованной совместно с ведущими техническими вузами России. Победители получат льготы при поступлении в вузы. Заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова, подчеркнула, что программа делает качественное IT-образование доступным для всех школьников в России.

    «Наша цель – сделать качественное IT-образование доступным для школьников по всей России. Олимпиадное программирование – важная и логичная точка входа в сферу технологий. Мы создали программу, которая позволяет ребятам с любым уровнем подготовки начать свой путь в этой сфере и найти инструменты для развития в комфортном для них темпе», – сказала она.

    Программа доступна всем желающим на портале VK Education и технологической платформе All Cups.

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    1 октября 2024, 18:59 • Новости дня
    Экс-редактора Doxa внесли в перечень террористов и экстремистов

    Экс-редактора Doxa Арамяна внесли в перечень террористов и экстремистов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В реестр террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, внесен бывший редактор онлайн-издания Doxa (признано в России иноагентом и нежелательной организацией) Армен Арамян.

    По информации с сайта ведомства, Арамян Армен Варданович, 08.07.1997, г. Москва добавлен в список террористов и экстремистов, передает ТАСС.

    Напомним, бывшего редактора издания DOXA Армена Арамяна заочно обвинили в пропаганде терроризма и объявили в международный розыск, в связи с чем его заочно отправили под стражу.

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    1 октября 2024, 18:52 • Новости дня
    Эксперт предложил заблокировать в России мессенджер Discord

    Малькевич: Своим бездействием Discord угрожает безопасности российских пользователей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Discord угрожает безопасности российских пользователей в интернете, причем речь идет о детях. Поэтому данный сервис надо оперативно заблокировать, заявил газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета в Запорожской области Александр Малькевич. Ранее стало известно, что украинские кураторы через мессенджер Discord подбили девятерых несовершеннолетних на подготовку нападений в образовательных и религиозных учреждениях.

    «Очередной пример того, насколько опасен Discord. Модерация платформы вообще бездействует. Не исполняет требования Роскомнадзора по удалению противоправного контента, позволяет украинским спецслужбам вовлекать в страшные преступления подростков. Своим бездействием Discord угрожает безопасности российских пользователей в интернете. Тем более тут речь про детей. Ради их безопасности нужно как можно быстрее заблокировать Discord», – считает  Малькевич.

    В том, что иностранные мессенджеры используются в подобных целях, нет ничего удивительного, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Но Discord особенно удобен за счет своей механики серверов, которые доступны только по приглашению. Это препятствует должной модерации контента и вводит элемент анонимности, неуместность которой в интернете уже давно очевидна», – отметил он.

    Немкин обратил внимание, что в правилах использования сервиса прямо написано: «Не организовывайте, не пропагандируйте и не поддерживайте экстремизм». «Однако непонятно, как компания планировала следить за выполнением этого и других правил. Практика показывает, что никак», – добавил депутат.

    Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что украинские кураторы через мессенджер Discord подбили девятерых несовершеннолетних на подготовку нападений в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах массовых скоплений людей. В числе задержанных оказались участники деструктивных сообществ.

    До этого Роскомнадзор (РКН) направил администрации Discord требование удалить 947 противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России), пронаркотический контент. По данным ведомства, некоторые интернет-страницы с такими материалами так и не удалены.

    С марта 2024 года Discord включен в реестр социальных сетей, что обязало его самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • В Японии сменилась власть

      1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

    • Австрия проголосовала за Россию и против Украины

      На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

    • Китай и Бразилия объединились против Зеленского

      Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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