Мишустин заявил о подготовке решений для роста зарплат учителей

Названа сумма долга Ивлеевой перед налоговой

Названа сумма долга Ивлеевой перед налоговой

Tекст: Ольга Иванова

Отмечается, что это сумма неуплаченных налогов за период работы с 2020 по 2022 год. Изначально общая сумма необлагаемых доходов превышала 150 млн рублей, но блогер оплатила 13 млн, передает Ura.ru.

ФНС проверяет незадекларированную выручку от продажи газировки, чипсов «Изи пизи», курсов «Лютый флекс» и рекламы.

Сообщалось, что Ивлееву начала проверять Федеральная налоговая служба (ФНС) после вечеринки в московском клубе «Мутабор».

В декабре в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились несколько знаменитостей, включая Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана, Лолиты Милявской и других. Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Ксения Собчак тоже извинилась за свой внешний вид. Билан и Лолита также объяснили свое присутствие на «голой» вечеринке.

Ивлеева заявляла о передаче вырученных средств в благотворительные организации. Она также просила «второй шанс у народа России». При этом сообщалось, что на нее подали в суд на 1 млрд рублей.