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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы осознают, что это не их война

    Как только большинство украинцев признаются сами себе, что конфликт с Россией чужд их интересам и разрушает будущее их детей, ЗЕ-режим падет, и проект «майданная Украина» уйдет в небытие.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не нужно бояться ретроградного Меркурия

    Никто из астрологов не смог предсказать потрясения последних лет – ни пандемию ковида, ни вооруженные конфликты. Как, впрочем, и никто из других оккультных «специалистов», претендующих на знание грядущего.

    15 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Украинцев обвинили в пятом разделе Польши

    Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.

    5 комментариев
    28 декабря 2023, 16:07

    Мишустин заявил о подготовке решений для роста зарплат учителей

    Мишустин заявил о подготовке дополнительных решений для роста зарплат учителей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководство страны подготовит дополнительные решения по повышению заработных плат учителей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

    По поручению главы государства правительство подготовит дополнительные решения по повышению оплаты труда преподавателей, заявил Мишустин, передает ТАСС.

    Он добавил, что в первую очередь необходимо поднять эту оплату в тех регионах, где она ниже, чем в среднем по стране.

    «Должны быть единые, прозрачные и понятные правила», – подчеркнул премьер.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял о необходимости увеличить зарплату в школах.

    27 декабря 2023, 17:19
    Названа сумма долга Ивлеевой перед налоговой

    Названа сумма долга Ивлеевой перед налоговой

    Названа сумма долга Ивлеевой перед налоговой
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Блогер Анастасия Ивлеева предварительно должна налоговой около 137 млн рублей, сообщил Telegram-канал Mash.

    Отмечается, что это сумма неуплаченных налогов за период работы с 2020 по 2022 год. Изначально общая сумма необлагаемых доходов превышала 150 млн рублей, но блогер оплатила 13 млн, передает Ura.ru.

    ФНС проверяет незадекларированную выручку от продажи газировки, чипсов «Изи пизи», курсов «Лютый флекс» и рекламы.

    Сообщалось, что Ивлееву начала проверять Федеральная налоговая служба (ФНС) после вечеринки в московском клубе «Мутабор».

    В декабре в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились несколько знаменитостей, включая Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана, Лолиты Милявской и других. Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Ксения Собчак тоже извинилась за свой внешний вид. Билан и Лолита также объяснили свое присутствие на «голой» вечеринке.

    Ивлеева заявляла о передаче вырученных средств в благотворительные организации. Она также просила «второй шанс у народа России». При этом сообщалось, что на нее подали в суд на 1 млрд рублей.

    Коментарии (93)
    28 декабря 2023, 11:05
    МХАТ «отшил чушпана» Киркорова

    Директор МХАТа Кехман: Киркоров больше не будет выступать в театре

    МХАТ «отшил чушпана» Киркорова
    @ Денис Гришкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Александра Юдина

    В МХАТе им. Горького в ближайшее время пройдет корпоратив, на который приглашали в качестве хедлайнера певца Филиппа Киркорова, однако поступил сигнал от «пацанов» о том, что артиста «отшили, как чушпана», рассказал гендиректор театра Владимир Кехман.

    Кехман сообщил, что получил сообщение «от пацанов», передает «Московский комсомолец».

    «Киркоров у нас поступил не по-пацански и поэтому мы его отшиваем, как чушпана. На районе передайте, что он больше не с нами. И чтобы за руку с ним больше не здоровались», – сказал глава театра.

    По словам Кехмана, в день спектакля ему позвонили из одной компании и поставили перед фактом, что на корпоративе будет выступать Киркоров. Более того, сам директор МХАТа когда-то общался с блогером Анастасией Ивлеевой и задумывал привлечь ее в качестве артистки.

    Тем не менее после скандальной вечеринки Кехман изменил мнение, отметив, что категорически против выступлений Киркорова и «других персонажей», которые присутствовали на мероприятии, в стенах МХАТа.

    Напомним, Киркоров, который попал на видео во время «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Сообщалось, что его официальный сайт оказался заблокирован.

    Позднее стало известно, что Киркорова убрали с постера новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все».

    Коментарии (48)
    27 декабря 2023, 20:55
    Кадыров предложил гостям Ивлеевой пройти службу в университете спецназа
    Кадыров предложил гостям Ивлеевой пройти службу в университете спецназа
    @ Ministry of Culture Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил участникам вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой пройти тренировки и службу в Российском университете спецназа в Гудермесе.

    В своем Telegram-канале он назвал вечеринку «сатанинской», а также предложил всем, «на кого обрушилось общественное негодование, поступить более достойно и доказать ощутимым поступком свою сопричастность к СВО и ее героям».

    По его словам, нет ничего постыдного в том, чтобы помочь в организации тренировок университета спецназа, в быту, в столовой, в постирочной, в медпункте. Кадыров отметил, что это поможет, во-первых, понять, какими принципами руководствуются российские патриоты, во-вторых, еще больше вдохновит последних, и, в-третьих, это будет настоящим действием, доказывающим патриотизм и сопереживание в трудный для страны период.

    Кадыров написал, что организацией этой программы может заняться министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

    На прошлой неделе блогер Настя Ивлеева организовала «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор». Присутствовавшего на мероприятии Филиппа Киркорова предложили лишить звания народного артиста, позже он принес извинения за участие в вечеринке.

    Суд Москвы признал пропагандой гомосексуальных отношений «голую вечеринку» Ивлеевой. Сама блогер сначала заявила, что не видит ничего «бесовского» в организованном ею мероприятии, но позже принесла извинения и попросила у народа России второй шанс. При этом сообщалось, что на нее подали в суд на 1 млрд рублей.

    ФНС начала проверку в отношении блогера, выяснилось, что Ивлеева задолжала налоговой около 137 млн рублей.

    Коментарии (41)
    27 декабря 2023, 22:25
    В США заявили об отходе Запада от идеи «тотальной победы» на Украине

    Politico заявила об отходе США и Европы от идеи «тотальной победы над Россией» на Украине

    В США заявили об отходе Запада от идеи «тотальной победы» на Украине
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и Европа негласно отказываются от идеи «тотальной победы над Россией» в пользу политики укрепления украинских позиций для потенциальных мирных переговоров, сообщают СМИ.

    На Западе после провала контрнаступления вооруженных сил Украины обсуждают укрепление украинской обороны и восстановление ВПК Украины для снижения ее зависимости от иностранной поддержки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Как пишет издание со ссылкой на сотрудника Белого дома и европейского дипломата в Вашингтоне, на фоне неопределенности с выделением Украине американской и европейской помощи фокус «негласно смещается с поддержки Украины в задаче достижения тотальной победы над Россией на укрепление ее позиции на переговорах». Politico предполагает, что переговоры, вероятно, будут предусматривать «уступку части Украины России».

    Сотрудник Конгресса США, «знакомый с мышлением» Белого дома, утверждает, что обсуждение мирных переговоров ведется, но «администрация не может публично пойти на попятный из-за политического риска».

    Напомним, сообщалось, что США решили изменить подход к конфликту с Россией на Украине. По данным западных СМИ, Вашингтон навязывает Киеву реализацию новой стратегии под названием «Держать и строить», согласно которой Украине стоит сосредоточиться на сохранении территорий, подконтрольных ВСУ.

    Коментарии (43)
    28 декабря 2023, 10:33
    В Петербурге лишили гражданства России девятерых человек

    МВД: В Петербурге лишили паспортов России первых девятерых человек по новому закону о гражданстве

    В Петербурге лишили гражданства России девятерых человек
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полиция в Санкт-Петербурге провела первые процедуры лишения приобретенного ранее гражданства России после вступления в силу нового закона о гражданстве в октябре 2023 года. Паспорта изъяты у девяти уроженцев стран ближнего зарубежья, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

    В пресс-службе сообщили, что полицейские провели процедуру прекращения гражданства Российской Федерации девятерых уроженцев ближнего зарубежья за совершенные ими преступления, передает ТАСС.

    Как отметили в главке МВД, большинство лишенных гражданства преступников осуждены за незаконный оборот наркотиков. Процедуру провели в районных отделах по вопросам миграции города и области, осужденным вручили уведомления о прекращении гражданства России, после чего изъяли у них и аннулировали паспорта.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому материнский капитал может выплачиваться только родителям, имеющим на момент появления ребенка российское гражданство.

    Коментарии (26)
    27 декабря 2023, 20:41
    Тимошенко предложила Зеленскому придумать план для спасения Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора задуматься над созданием плана Б, чтобы вывести страну из трагического положения, считает лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

    В своем видеообращении, опубликованном в соцсети, Тимошенко признала, что Украина оказалась в трудной ситуации. Политик указала на сокращение поставок оружия, которого хватает лишь на то, чтобы не проиграть, передает РИА «Новости».

    «Если мы посмотрим на общий контекст происходящего, хочу обратиться к президенту и попросить... предложите стране план Б, предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения», – сказала Тимошенко.

    Ранее Тимошенко и украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из фракции «Европейская солидарность» отказались поддержать законопроект о мобилизации на Украине.

    Коментарии (37)
    28 декабря 2023, 08:00
    Россия потребовала включить Францию и Британию в переговоры по СНВ
    Россия потребовала включить Францию и Британию в переговоры по СНВ
    @ Federico Gambarini/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае переговоров с США по соглашению о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) Россия не может игнорировать потенциал американских союзников по НАТО – Франции и Великобритании, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Ульянов заявил, что Франция и Великобритания «должны участвовать» в будущем соглашении, которое должно заменить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, истекающий в 2026 году, передает РИА «Новости».

    Как заявил Ульянов, «относительно небольшие, по старым меркам», потенциалы этих стран стали носить «весьма существенный и чувствительный характер». Ограничиваться двусторонним сокращением российских и американских вооружений Россия считает нецелесообразным.

    При этом Россия не предвидит желания у Китая подключиться к переговорам о стратегических ядерных потенциалах, не намерена принуждать к этому Пекин.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что диалог с Западом по вопросу контроля над вооружениями возможен только при условии, что Запад будет уважать коренные интересы безопасности России и принципиально новые геополитические реалии.

    Коментарии (15)
    27 декабря 2023, 17:03
    СМИ: Украина может перестать выплачивать пенсии без денег Запада

    Financial Times: Украина может перестать выплачивать пенсии без денег Запада

    СМИ: Украина может перестать выплачивать пенсии без денег Запада
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев может отказаться от выплат пенсий и зарплат госслужащим ради расходов на оборонный сектор в случае отсутствия денег от Запада, сообщило издание Financial Times со ссылкой на министра экономики Украины Юлию Свириденко.

    По ее словам, если иностранная помощь не поступит, Киеву придется задержать выплату зарплат 500 тыс. госслужащих и 1,4 млн учителей, а также пенсий 10 млн пенсионеров, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что сокращение государственных расходов и стремительно растущая инфляция могут подорвать экономику Украины и ослабить налоговую базу.

    Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Украина оказалась в тяжелом положении из-за сокращения помощи от Вашингтона, 61 млрд долларов будет сложно найти.

    Коментарии (24)
    28 декабря 2023, 06:23
    В Конгрессе США предложили оставить пресс-секретаря Байдена без денег

    Конгрессвумен США Тенни призвала уменьшить зарплату пресс-секретаря Байдена Жан-Пьер до 1 доллара в год

    В Конгрессе США предложили оставить пресс-секретаря Байдена без денег
    @ Al Drago/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер весь год лгала американцам, ее зарплату следует снизить до 1 доллара в год, заявила член Палаты представителей Конгресса США Клаудия Тенни.

    Тенни в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) также обвинила Жан-Пьер в уклонении от «справедливых вопросов», а также в нарушении «закона Хэтча».

    Напомним, СМИ сообщали, что Жан-Пьер нарушила так называемый закон Хэтча, запрещающий госслужащим влиять на результаты выборов при исполнении обязанностей.

    Коментарии (4)
    27 декабря 2023, 22:41
    Сайт Киркорова оказался заблокирован

    Заблокирован официальный сайт Филиппа Киркорова

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный сайт певца Филиппа Киркорова заблокирован, сообщают информационные агентства. Пресс-секретарь певца Екатерина Успенская не знает, чем вызвана блокировка.

    Как следует из данных сервиса Wayback Machine, сайт функционировал до 21.20 вторника. Успенская обратилась в техподдержку. По данным сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам, доступ к ресурсу не ограничивается, передает ТАСС.

    Напомним, Киркоров, который попал на видео во время «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение.

    Коментарии (26)
    28 декабря 2023, 02:24
    Россия собралась запретить транзит птицеводческой продукции из США в Казахстан

    Стало известно о планах Россельхознадзора запретить транзит птицеводческой продукции из США в Казахстан

    Tекст: Антон Антонов

    Россельхознадзор считает, что нужно ввести временные ограничения на транзит всей птицеводческой продукции из США в Казахстан, сообщил источник.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что в 2023 году объем таких поставок снизился с 23 тыс. тонн (показатель 2022 года) до 15 тыс. тонн. Ограничение транзита источник связывает с угрозой высокопатогенного гриппа птиц – эпизоотическая ситуация по этому заболеванию в США сейчас нестабильна. Всемирная организация здравоохранения животных сообщала, что в 2023 году в США выявили свыше 290 случаев птичьего гриппа.

    Напомним, вспышка высокопатогенного птичьего гриппа зафиксирована также в Европе. В некоторых регионах России также прошла эпидемия птичьего гриппа, которая сформировала дефицит курятины на внутреннем рынке.

    Коментарии (8)
    28 декабря 2023, 12:12
    Политолог объяснила, почему главком ВСУ стал доктором философии

    Политолог Шеслер: Залужный получил докторскую степень, чтобы вступить в политическую борьбу

    Политолог объяснила, почему главком ВСУ стал доктором философии
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Главком ВСУ Валерий Залужный, судя по всему, планирует принять участие в политической жизни Украины. И для повышения имиджа ему понадобилась диссертация. Офис Зеленского, в свою очередь, решил использовать данный факт против самого генерала. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее Залужный защитил диссертацию по праву и получил степень доктора философии (PhD).

    «Сейчас Залужный имеет самый высокий рейтинг популярности на Украине, хотя даже не является политиком. Однако он, судя по всему, планирует участвовать в общественной и политической жизни страны. А для этого ему необходимо разрушить однобокий образ военного человека. Генерал, вероятно, стремится показать, что может заниматься не только войной, но и наукой», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «И я не исключаю, что Залужный сам хотел обнародовать информацию о получении докторской степени, но позже. А вот слив данных в СМИ мог быть организован командой Зеленского. Ведь это можно использовать в качестве повода для дискредитации главкома», – рассуждает эксперт.

    «Офис Зеленского ищет любые поводы для информационной борьбы с генералом, так как понимает, что Залужный является наиболее опасным для него конкурентом. Именно поэтому мы уже видим обвинения в защите диссертации во время войны и беспринципности из-за сотрудничества с Сергеем Киваловым. Последний был сторонником президента Януковича, но затем договорился с новой властью и продолжил жить на Украине», – отмечает она.

    «Однако я не думаю, что эта информация нанесет какой-то серьезный урон Залужному. Его люди, скорее всего, просчитали все риски и пришли к выводу, что возможные позитивные последствия перевешивают негативные. Более того, пока мы видим, что украинцы к происходящему относятся довольно спокойно», – заключила Шеслер.

    Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный защитил диссертацию по праву, он получил научную степень доктора философии (PhD), которая заменила на Украине звание кандидата наук. С 2016 года ее получают по результатам обучения в аспирантуре и защиты диссертации.

    Как следует из данных информационной системы Национального агентства Украины по обеспечению качества высшего образования, Залужный защитился в Одесской юридической академии 16 декабря. Тема диссертации «составляет государственную тайну». Судя по ключевым словам работы, она затрагивает вопросы военной дисциплины, дисциплинарных проступков и взысканий.

    РБК отмечает, что все публикации Залужного в украинских изданиях в 2022-2023 годах посвящены вопросам военно-дисциплинарного законодательства. В работах главком подписан как аспирант кафедры административного, гражданского и хозяйственного права и процесса Академии государственной пенитенциарной службы.

    Напомним, защита диссертации Залужным была раскритикована замглавы комитета Рады по вопросам обороны Марьяной Безуглой, сообщает «Украина.ру». Она отметила, что генерал занимается наукой во время боевых действий. Не обошла депутат и тему работы, которая, по ее словам, нацелена на усиление уголовной ответственности солдат ВСУ.

    Коментарии (9)
    27 декабря 2023, 17:36
    «Яндекс» зашел в «русский офшор» в Калининграде

    «Яндекс» зарегистрировался в специальном административном районе в Калининграде

    «Яндекс» зашел в «русский офшор» в Калининграде
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания «Яндекс» завершила регистрацию юридического лица в специальном административном районе (САР) на калининградском острове Октябрьский.

    «Яндекс» включили в реестр участников САР на территории острова Октябрьский в Калининграде 26 декабря, соответствующая запись внесена в реестр, передает ТАСС.

    В компании пояснили, что новое юридическое лицо зарегистрировано в целях предстоящей оптимизации структуры юрлиц группы компаний.

    «Регистрация нового юридического лица – необходимая процедура для будущей оптимизации структуры юридических лиц группы компаний», – сообщили в «Яндексе».

    Ранее Госдума приняла закон о налоговых льготах для повышения привлекательности специальных административных районов (САР), чтобы способствовать переводу бизнеса в российскую юрисдикцию.

    Коментарии (10)
    28 декабря 2023, 08:47
    Украинцы из батальона им. Хмельницкого вступили в бой с ВСУ

    Украинцы из батальона имени Хмельницкого вступили в первый бой с ВСУ

    Украинцы из батальона им. Хмельницкого вступили в бой с ВСУ
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, который был сформирован из числа бывших украинских военнопленных в составе российского Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад», приняли первый бой с ВСУ, рассказал военнослужащий подразделения Кирилл Спасский.

    По его словам, ребята приняли первый боевой опыт достойно, позиции не сдали, не включили заднюю – шли напролом. После этого дошли до позиций, окопались и приняли еще один бой, передает РИА «Новости».

    «После того как окопались, прилетели «птички» (беспилотники). У меня была противодронная пушка. Посадил две «птички», затем начался минометный обстрел, начали бить с АГС – не было возможности работать пушкой, и я, как командир, дал приказ отойти», – рассказал военный.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что в последнее время зафиксирован резкий рост числа военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), сдающихся в плен.

    Коментарии (5)
    28 декабря 2023, 13:02
    Политолог объяснил, почему США отвергают требование Москвы по СНВ

    Политолог Корнилов: США не согласятся включить Францию и Британию в переговоры по СНВ

    Политолог объяснил, почему США отвергают требование Москвы по СНВ
    @ Oliver Brandt/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Предложение Москвы подключить Францию и Британию к диалогу по СНВ логично. Однако Вашингтон, который и прежде отвергал эту идею, снова выступит против. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Корнилов. Ранее Россия потребовала включить Францию и Британию в переговоры по СНВ.

    «Идея обсуждать ДСНВ со всеми ядерными державами озвучивалась Москвой неоднократно. Напомню, когда шли переговоры о «нулевом варианте», Советский Союз предлагал США ликвидировать британские и французские ракеты среднего радиуса действия. Вашингтон, конечно, не принял такое предложение», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    По его словам, соглашение в нынешнем виде создает дисбаланс, диспропорцию. «Мы снижаем свои ядерные запасы, США поступают так же, но при этом другие ядерные страны, в том числе союзники Вашингтона по НАТО, в этой сделке не участвуют. Поэтому, конечно, было бы логичнее и правильнее договариваться всем членам ядерного клуба», – пояснил собеседник.

    Однако доводы США против такой идеи будут прежними, считает Корнилов. «Они заговорят о том, что у Британии и Франции якобы слишком незначительные запасы, и их не надо учитывать. Они будут настаивать на том, что ДСНВ – это соглашение двух сторон, а не многосторонняя международная договоренность», – детализировал политолог.  

    Корнилов полагает, что к какому-либо соглашению в итоге прийти не удастся. «На мой взгляд, после 2026 года Договор о СНВ прекратит свое существование. Мы видим, что США взяли курс на нагнетание антироссийских настроений, на нагнетание отношений Запада с Россией. Я не думаю, что через три года ситуация изменится», – резюмировал собеседник.

    Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в диалоге по продлению истекающего в 2026 году Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должны участвовать не только Россия и США, но и Франция и Великобритания.

    Как отметил дипломат, «относительно небольшие, по старым меркам», потенциалы этих стран стали носить «весьма существенный и чувствительный характер». Ограничиваться двусторонним сокращением российских и американских вооружений Россия считает нецелесообразным. При этом Россия не предвидит желания у Китая подключиться к переговорам о стратегических ядерных потенциалах, не намерена принуждать к этому Пекин.

    21 февраля президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что диалог с Западом по вопросу контроля над вооружениями возможен только при условии, что Запад будет уважать коренные интересы безопасности России и принципиально новые геополитические реалии.

    Коментарии (9)
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    Атаке украинских самолетов на Феодосию помогали системы НАТО

    В результате удара украинских Су-24 по Феодосии был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск». Несмотря на то, что самолеты противника в результате были сбиты, перед Россией встал вопрос о дополнительной защите Крыма. Как атака ВСУ стала возможной и какие меры необходимо принять, чтобы исключить повторение подобного в будущем? Подробности

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    Как ускорилась интеграция России и Белоруссии

    Сближение России и Белоруссии в 2023 году происходило едва ли не быстрее, чем когда бы то ни было. Как именно выглядит этот процесс, почему он стал таким интенсивным именно в последнее время и как интеграция двух стран будет углубляться в 2024-м? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Что осознали украинцы за год

      Социологические опросы свидетельствуют, что мнение граждан Украины о перспективах конфликта с Россией за последний год значительно изменилось. Но еще красноречивее это показывает целая армия уклонистов, которая всеми способами старается избежать отправки на фронт.

    • Полное освобождение Марьинки

      Многострадальный пригород Донецка – Марьинка – полностью освобожден от ВСУ. Это случилось почти через десять лет после того, как начались первые бои за этот населенный пункт. Он считался неприступной цитаделью и оказывал огневое давление на Донецк, но теперь наконец-то перешел под контроль ВС РФ, которым предстоит двигаться дальше.

    • Урсула фон дер Ляйен – фрау геноцид

      Урсула фон дер Ляйен несет прямую ответственность за разжигание конфликта в секторе Газа, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли, обозвав главу ЕК «фрау геноцид». Обострение на Ближнем Востоке действительно несет для карьеры Урсулы серьезные риски. Может быть, даже в большей степени, чем провал контрнаступления ВСУ.

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