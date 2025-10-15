ВЦИОМ узнал, какую разницу в возрасте партнеров в России считают нормой

Tекст: Ирма Каплан

Аналитический центр ВЦИОМ выяснил, что 67% граждан России считают нормальной разницу в возрасте между партнерами для брака или отношений до пяти-десяти лет, сообщили респонденты в ходе телефонного опроса, в котором приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

Треть опрошенных назвали максимально допустимой разницу до пяти лет, еще 33% – до десяти лет. При этом 20% респондентов считают, что возраст не имеет значения, передает РБК.

Разрыв в 15 лет одобрили 7%, а более значительную разницу – всего 3%.

Специалисты ВЦИОМ отметили, что разница между партнерами в 15–20 лет воспринимается большинством россиян скорее как проблема. Меньше всего одобряющих такой разрыв наблюдалось среди старшего поколения.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, повторяющиеся штампы в изображении российских семей, такие как алкоголик-отец или жертвенная мать, раздражают 27% россиян, следует из исследования ВЦИОМ.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова призвала деятелей СМИ, культуры и кино создавать образ большой счастливой семьи.