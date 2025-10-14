  • Новость часаЭксперты оценили презентацию новой мобильной пусковой установки для «Томагавков»
    Тимофей Бордачёв Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ

    Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.

    Сергей Худиев Может ли женщина быть епископом

    Люди часто с непониманием (или даже обидой) воспринимают нежелание православной церкви рукополагать женщин в священный сан. Тем более что в некоторых христианских церквях это происходит. А недавно главой англиканской церкви впервые в истории стала дама. Однако с таким рукоположением связано два вопроса.

    Глеб Простаков Дело «Северных потоков» раскалывает Европу изнутри

    Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.

    14 октября 2025, 14:18 • Новости дня

    Foreign Affairs: Перемирие в Газе лишь временная пауза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС принесло временную передышку после освобождения заложников и вывода израильских войск из Газы, Достигнутое соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС назвали временной передышкой без политического урегулирования.

    Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, достигнутое при посредничестве президента США Дональда Трампа, рассматривается как временная пауза, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Foreign Affairs.

    В статье подчеркивается: «Это прекращение огня будет лишь паузой, прерыванием в долгой и мрачной истории, если его в итоге не соединить с будущим политическим урегулированием, которое учитывало бы законные стремления и израильтян, и палестинцев – к двум государствам».

    Авторы отмечают, что перемирие стало возможным после освобождения всех израильских заложников и вывода израильских войск из Газы. По их мнению, достигнутая пауза принесла облегчение, однако не может обеспечить долгосрочный мир без четкого и конкретного политического плана.

    Журнал подчеркивает, что арабские государства и палестинская сторона поддержали американский план, но их дальнейшая позиция зависит от готовности США подтвердить приверженность идее создания двух государств. В публикации также говорится, что несмотря на позицию израильского премьера Биньямина Нетаньяху, в израильском и палестинском гражданском обществе продолжаются дискуссии о возможных форматах мирного сосуществования, в том числе по моделям конфедерации, подобным инициативе «A Land for All».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников. Вторая группа израильских заложников передана Красному Кресту в Газе.

    13 октября 2025, 19:07 • Новости дня
    Медведев: Война на Ближнем Востоке продолжится до создания палестинского государства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что освобождение израильских заложников и палестинских заключенных без создания независимого государства Палестина не приведет к долгосрочным изменениям.

    Он подчеркнул, что решение конфликта возможно только при выполнении положений резолюций ООН о создании палестинского государства, передает РИА «Новости».

    «Освобождение израильских заложников и палестинских заключенных – это, конечно, хорошо, но это ничего не решит. Пока не будет создано полноценное палестинское государство в соответствии с известными резолюциями ООН, ничего не изменится. Война будет продолжаться. Все это понимают», – отметил Медведев в публикации в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее Канада, Австралия и Британия признали государственность Палестины.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал бороться против признания Палестины государством.

    12 октября 2025, 01:10 • Новости дня
    Участники саммита мира по Газе из Катара погибли в ДТП в Египте

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером в Шарм-эль-Шейхе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три члена делегации Катара, которые должны были участвовать в Саммите мира по сектору Газа, еще двое получили ранения.

    Источники AlArabiya в египетских службах безопасности сообщили, что авария произошла, когда члены катарской делегации направлялись из своей резиденции к месту проведения официальной встречи.

    По данным местных СМИ, автомобиль, в котором они ехали, столкнулся с другим на одной из центральных дорог, ведущих к Международному конференц-центру Шарм-эль-Шейха.

    Пострадавшие были немедленно доставлены в Международную больницу города, в то время как египетские власти начали расследование для выяснения обстоятельств и причин аварии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в египетском Шарм-эш-Шейхе 13 октября состоится Саммит мира по урегулированию ситуации в секторе Газа с участием лидеров более 20 стран, сообщила канцелярия президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.

    13 октября 2025, 19:56 • Видео
    Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

    Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    14 октября 2025, 06:58 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Германия изоляцией расплачивается за политику Бербок
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Фридрих Мерц не играл никакой роли на саммите в Шарм-эль-Шейхе по урегулированию конфликта в секторе Газа, так Германия расплачивается за политику Анналены Бербок на посту главы МИД, пишет Berliner Zeitung.

    В публикации Berliner Zeitung отмечается, что Германия потеряла доверие не только в арабском мире, но и на всем глобальном Юге, передает РИА «Новости».

    Автор подчеркивает, что экс-министр иностранных дел Анналена Бербок, бывший канцлер Олаф Шольц и нынешний глава правительства Фридрих Мерц растеряли это влияние из-за своих действий и заявлений.

    Особое внимание в статье уделено роли Мерца на прошедшем саммите, где он не принимал участия в ключевых обсуждениях, не давал пресс-конференций и фактически остался в стороне от главных событий. По мнению автора, одной из причин изоляции стали неосторожные заявления Бербок в октябре 2024 года, которые могли быть восприняты как оправдание действий Израиля против мирного населения.

    «Сегодня Германия расплачивается за эту политику. В Шарм-эль-Шейхе изоляция страны становится очевидной», – констатирует Berliner Zeitung.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали мирный договор по сектору Газа на саммите в Шарм-эш-Шейхе. США, Египет, Катар и Турция приняли декларацию по Ближнему Востоку.

    Бербок была назначена председателем Генассамблеи ООН.

    13 октября 2025, 11:48 • Новости дня
    ХАМАС освободило всех израильских заложников

    Вторая группа израильских заложников передана Красному Кресту в Газе

    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В секторе Газа 13 израильских заложников, среди которых уроженец Донбасса Максим Харкин, были переданы Красному Кресту для дальнейшей передачи израильским военным.

    Вторая группа израильских заложников, насчитывающая тринадцать человек, была передана представителям Красного Креста на территории сектора Газа, передает РИА «Новости».

    В сообщении израильского 12-го телеканала отмечается: «Тринадцать заложников были переданы представителям Красного Креста».

    По данным ТАСС, среди освобожденных находится уроженец Донбасса Максим Харкин. Процесс передачи заложников был показан в прямом эфире телеканала Al Hadath.

    На данный момент у палестинского движения ХАМАС не осталось живых израильских заложников. Ожидается, что тела погибших будут переданы позже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении двадцати заложников из сектора Газа. ХАМАС назвал условие соблюдения перемирия с Израилем. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников.

    12 октября 2025, 02:25 • Новости дня
    Глава МИД Ирана сообщил об итогах переговоров Путина и Нетаньяху для страны

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи рассказал, чем обернулся для республики телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по ситуации в секторе Газа.

    «Три-четыре дня назад состоялся телефонный разговор между Путиным и Нетаньяху. На следующий день нашему послу в Москве из администрации президента передали послание Нетаньяху о том, что тот не хочет новой войны с нашей страной», – приводит ТАСС его слова в эфире государственного ТВ.

    Переговоры Путина и Нетаньяху состоялись 6 октября и стороны уделили внимание вопросу об иранской ядерной программе. На саммите Центральная Азия – Россия 9 октября Путин заявил о сигналах от израильского руководства о заинтересованности в урегулировании конфликта с Ираном.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил о том, что иранская разведка получила обширный массив данных о ядерных и военных объектах Израиля, а также информацию о причастных к этим проектам ученых и военных.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал уничтожить все запасы обогащенного урана, находящиеся у Ирана.

    12 октября 2025, 05:55 • Новости дня
    Погибшие в ДТП дипломаты из Катара входили в протокольную группу

    Tекст: Ирма Каплан

    Трое катарских дипломатов погибли в субботу в автокатастрофе по пути на египетский курорт Шарм-эль-Шейх на Красном море, сообщили представители министерства здравоохранения.

    Еще двое дипломатов получили ранения, когда автомобиль перевернулся примерно в 50 км от Шарм-эль-Шейха, передает Associated Press (AP).

    «Дипломаты, входившие в состав катарской протокольной группы, направлялись в город в преддверии саммита высокого уровня, посвященного прекращению огня в войне между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, сообщили официальные лица», – сказано в сообщении.

    Катар выступил посредником в достижении соглашения о прекращении огня вместе с Египтом и США. Турция присоединилась к переговорам в начале этого месяца в Шарм-эль-Шейхе, которые завершились прекращением огня и освобождением заложников и сотен палестинских заключенных.

    Шарм-эль-Шейх примет Саммит мира под совместным председательством президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси и президента США Дональда Трампа, говорится в заявлении президента Египта.

    В документе указано, что в саммите примут участие более двух десятков мировых лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Испании Педро Санчеса и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

    Напомним, в субботу стало известно, что три члена делегации Саммита мира из Катара погибли в ДТП близ Шарм-эль-Шейха.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Армия Израиля приступила к отведению армии из сектора Газа к утвержденным позициям, создав буферную зону и сохранив контроль над частью территории.

    При этом палестинские группы во главе с ХАМАС высказались против «иностранной опеки», также в движении отказались участвовать в церемонии подписания соглашения о мире в Газе.

    13 октября 2025, 11:47 • Новости дня
    Трамп объявил о завершении конфликта в Газе
    @ Evan Vucci/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования, передает ТАСС.

    По словам Трампа, такие условия были достигнуты после его прибытия в Кнессет, где он выступил с официальным заявлением.

    Американский президент, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что считает военные действия в анклаве завершенными. Он отметил, что мирный план предусматривает полный отказ ХАМАС от вооруженной борьбы.

    Ранее Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона.

    Дональд Трамп прибыл с визитом в Израиль. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Ицхак Герцог с супругами встретили американского лидера.

    Напомним, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    13 октября 2025, 08:29 • Новости дня
    ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Группа из семи заложников, освобожденных в рамках договоренностей, была передана представителям Красного Креста на территории сектора Газа, сообщает гостелерадиокомпания Kan.

    Группа из семи израильских заложников была передана представителям Красного Креста в Газе, передает РИА «Новости».

    В Telegram-канале аффилированного с ХАМАС офиса по делам палестинских заключенных опубликовано, что после освобождения 154 палестинских заключенных из израильских тюрем они будут депортированы за пределы палестинских территорий, передает ТАСС.

    Среди них находятся сторонники ФАТХ, ХАМАС, «Исламского джихада» (организация запрещена в России) и «Народного фронта освобождения Палестины».

    Ранее палестинское движение ХАМАС заявило о намерении освободить 20 живых израильских заложников в рамках сделки по прекращению огня.

    В ХАМАС разделили заложников на группы для передачи Израилю. Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    12 октября 2025, 05:40 • Новости дня
    В ХАМАС отказались участвовать в церемонии подписания соглашения о мире в Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный член политического бюро ХАМАС Хоссам Бадран заявил AFPTV в Дохе, что представителей движения на церемонии подписания мирного соглашения по Газе не будет.

    «ХАМАС не будет участвовать в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в Газе, полагаясь вместо этого на катарских, египетских, а теперь и турецких посредников для ведения переговоров», – приводит слова Бадрана Figaro.

    Напомним, президент Египта анонсировал Саммит мира по Газе в Шарм-эш-Шейх 13 октября.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Армия Израиля приступила к отведению армии из сектора Газа к утвержденным позициям, создав буферную зону и сохранив контроль над частью территории. При этом палестинские группы во главе с ХАМАС высказались против «иностранной опеки».

    12 октября 2025, 08:12 • Новости дня
    ХАМАС восстановил контроль над Газой после прекращения огня

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Палестинское движение ХАМАС начало восстанавливать контроль над сектором Газа, устанавливая контрольно-пропускные пункты сразу после перемирия, пишет газета Financial Times со ссылкой на местных жителей.

    Восстановление контроля над сектором Газа началось спустя несколько часов после достижения соглашения о прекращении огня с Израилем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Жители Газы, опрошенные британской газетой, рассказали, что группировка боевиков быстро продвигается по территории, чтобы восстановить свой контроль и свести счеты.

    По данным Financial Times, ХАМАС уже установил контрольно-пропускные пункты и активно разыскивает людей, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, было достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе. Уиткофф и Кушнер останутся в Израиле для гарантий перемирия в Газе. Израиль назвал даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.


    11 октября 2025, 22:59 • Новости дня
    Глава МИД Ирана назвал Соглашения Авраама противоречащими идеалам страны

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал Соглашения Авраама (договоры о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами, которые были подписаны в 2020–2021 годах), противоречащими идеалам страны, из-за чего исламская республика к ним никогда не присоединится.

    «Президент США Дональд Трамп обычно выражает интересующие его вопросы в разных форматах. Хотя Соглашения Авраама и связаны неразрывно со святым именем, их основа коварна: это план лишить палестинский народ его законных прав, признать фальшивый оккупационный режим и нормализовать отношения с оккупационным, преступным, геноцидным и детоубийственным режимом», – приводит слова Арагчи агентство IRNA.

    По его словам, позиция Исламской Республики Иран была совершенно ясна с самого начала и остается такой: этот план не соответствует идеалам страны, и так останется навсегда.

    Глава МИД Ирана поделился сомнениями и в отношении обещаний США по восстановлению Газы и нормализации жизни в анклаве.

    «Сомнения есть не только у нас, практически все иностранные официальные лица, с которыми я разговариваю, включая многих министров иностранных дел стран региона, все выражают сомнения относительно следующих этапов этого соглашения. Именно поэтому, если вы обратите внимание, все региональные официальные лица, те, кто участвовал в переговорах о прекращении огня, и даже силы сопротивления, сейчас говорят только о первой фазе», – сказал он.

    Совершенно очевидно, подчеркнул министр, что после завершения первой фазы начнутся более сложные этапы, и тогда станет ясно, в какой степени американские официальные лица и другие стороны будут придерживаться данных ими заявлений и обещаний.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Армия Израиля приступила к отведению армии из сектора Газа к утвержденным позициям, создав буферную зону и сохранив контроль над частью территории.

    Власти сектора Газа планируют обеспечить порядок в регионе, разместив подразделения МВД и национальной безопасности на освобождающихся от израильских войск территории. Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем сомнителен новый план примирения Израиля и ХАМАС.

    11 октября 2025, 20:19 • Новости дня
    WP: Арабские страны тайно расширяли сотрудничество по безопасности с Израилем

    Tекст: Вера Басилая

    Арабские страны три года тайно расширяли сотрудничество с Израилем в сфере безопасности, сообщает The Washington Post.

    Арабские государства в течение трех лет тайно расширяли сотрудничество с Израилем в сфере безопасности, несмотря на то, что осуждали войну в секторе Газа, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы американских вооруженных сил.

    Согласно документам, высокопоставленные военные Израиля и шести арабских государств провели ряд встреч, организованных Центральным командованием ВС США (CENTCOM). Эти переговоры прошли в Бахрейне, Египте, Иордании и Катаре. США рассматривают создание региональной модели безопасности, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, на фоне угрозы со стороны Ирана, пишет издание.

    Военные связи оказались в кризисной ситуации после израильской воздушной атаки по Катару в сентябре, но могут помочь в контроле за прекращением огня в Газе. Офис Биньямина Нетаньяху заявил об ответственности Израиля за операцию по устранению лидеров ХАМАС. Президент США Дональд Трамп назвал удары по Катару «несчастным случаем» после разговора с премьером.

    Ранее палестинские группы во главе с ХАМАС выступили против иностранной опеки в Газе

    Израильские военные провели первый этап передислокации в Газе в рамках соглашения о перемирии и освобождении заложников.

    Власти сектора Газа решили разместить подразделения МВД и национальной безопасности на освобождающихся от израильских войск территориях для поддержания порядка.

    Посредники из Египта, Катара, Турции и администрация США дали ХАМАС гарантии невозобновления боевых действий.

    12 октября 2025, 00:45 • Новости дня
    Арагчи отверг переговоры о ядерной программе Ирана с евротройкой

    Tекст: Ирма Каплан

    Иран приостановил действие Каирского соглашения с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), назвав причиной действия европейских стран в Совете Безопасности ООН, заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

    Каирское соглашение было заключено из-за бомбардировок иранских ядерных объектов, вызванных «незаконными нападениями» со стороны США и Израиля. МАГАТЭ не имело протоколов для инспекции поврежденных объектов, что потребовало новых рамок сотрудничества, объяснил Арагчи в интервью национальному ТВ, выдержки из которого приводит агентство IRNA.

    Министр Ирана отметил, что реализация соглашения зависела от отсутствия «незаконных действий» в Совете Безопасности ООН по восстановлению старых резолюций. Нынешние действия трех европейских стран в Совбезе (Франции, Германии и Великобритании) привели к тому, что соглашение «практически утратило свою эффективность».

    Возобновление соглашения возможно, отметил Арагчи, но при справедливых предложениях, гарантирующих права иранского народа.

    Сейчас Каирское соглашение приостановлено, а сотрудничество с МАГАТЭ ведется в соответствии с постановлениями парламента Ирана. Новые запросы на инспекцию передаются в Высший совет национальной безопасности.

    Иран заинтересован в сотрудничестве по Бушерской АЭС и Тегеранскому реактору, отношения не разорваны, но запросы рассматриваются исходя из национальных интересов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, страны так называемой евротройки  инициировали восстановление санкций против Ирана, что было поддержано США.

    В Тегеране заявили, что не примут условия ядерной сделки, если позиция евротройки останется прежней. Совет ЕС в конце сентября объявил о возвращении ряда санкций против Ирана, связанных с распространением ядерного оружия, после решения стран евротройки.

    12 октября 2025, 00:20 • Новости дня
    Президент Египта анонсировал Саммит мира по Газе в Шарм-эш-Шейх 13 октября

    Tекст: Ирма Каплан

    В египетском Шарм-эш-Шейхе 13 октября состоится Саммит мира по урегулированию ситуации в секторе Газа с участием лидеров более 20 стран, сообщила канцелярия президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.

    «Саммит мира пройдет в Шарм-эш-Шейхе 13 октября, председателями на нем выступят президенты Египта и США. К участию в саммите приглашены лидеры более чем 20 стран», – приводит ТАСС выдержку из заявления, опубликованного на странице офиса ас-Сиси в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

    Точный список участников пока мероприятия пока не известен, однако Абдель Фаттах ас-Сиси во время телефонных разговоров пригласил американского лидера Дональда Трампа, канцлера Германии Фридриха Мерца и кипрского президента Никоса Христодулидиса.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Армия Израиля приступила к отведению армии из сектора Газа к утвержденным позициям, создав буферную зону и сохранив контроль над частью территории.

    Власти сектора Газа планируют обеспечить порядок в регионе, разместив подразделения МВД и национальной безопасности на освобождающихся от израильских войск территории. При этом палестинские группы во главе с ХАМАС высказались против «иностранной опеки».

    12 октября 2025, 12:28 • Новости дня
    Bloomberg: Стармер, Макрон примут участие в подписании мирного плана по Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон примут участие в церемонии подписания мирного плана для Газы, пишет Bloomberg.

    Британский премьер-министр Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон отправятся в Египет для участия в церемонии подписания мирного плана по Газе в понедельник, передает Bloomberg.

    Заявление Даунинг-стрит подтвердило, что Стармер планирует посетить прибрежный город Шарм-эш-Шейх, где состоится мирный саммит. Планы Макрона были подтверждены представителем Елисейского дворца.

    Египет ранее объявил, что его президент Абдель-Фаттах ас-Сиси совместно с президентом США Дональдом Трампом проведет мирный саммит в понедельник днем. Целью встречи является прекращение двухлетней войны в Газе, которая привела к гибели десятков тысяч людей и дестабилизировала Ближний Восток. Ожидается присутствие других лидеров из Европы и Ближнего Востока.

    Трамп в пятницу сообщил о встрече со «множеством лидеров со всего мира», приглашенных в Египет на церемонию празднования сделки между Израилем и ХАМАС. Соглашение предусматривает перемирие и освобождение заложников, достигнутое после переговоров при посредничестве США, Египта, Катара и Турции, чтобы выработать условия мирного плана из 20 пунктов, представленного Трампом на прошлой неделе.

    Правительство Стармера в прошлом месяце официально признало Палестину, стремясь сохранить возможность решения на основе двух государств. Премьер-министр Британии будет призывать к продолжению международного сотрудничества для обеспечения следующей фазы мирного плана, включающей роспуск ХАМАС, развертывание миссии по наблюдению за прекращением огня и временные механизмы управления в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, было достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе. Стармер поддержал реализацию соглашения Израиля и ХАМАС по Газе. Уиткофф и Кушнер останутся в Израиле для гарантий перемирия в Газе.

    России удалось пустить инфляцию вспять

    Инфляция в этом году вполне может снизиться до 6,8%, считают в Минфине и Минэкономразвития. Хотя обычно осенью и к концу года происходит, наоборот, всплеск цен в силу сезонности и роста бюджетных трат. Однако на этот раз ведомства верят в противоположный сценарий. Оправдаются ли их оптимистичные ожидания и почему? Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Джонсон толкал Украину на войну с Россией за большое вознаграждение

    Знаменитое выражение Бориса Джонсона «давайте просто воевать», обращенное к главе киевского режима Зеленскому, как оказалось, мотивировалось не только русофобией бывшего премьера Великобритании. У Джонсона существовал корыстный интерес в подталкивании Украины к продолжению военного противостояния с Россией. О чем идет речь – и почему перед нами только верхушка айсберга? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

      Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    • Десять тысяч шагов в день. История Ломоносова и русской науки эпохи Просвещения

      В XVIII веке началось время стремительного развития наук и образования – Эпоха Просвещения. В России этот процесс связан с именем Михаила Ломоносова. Самая яркая характеристика Ломоносова принадлежит перу Александра Пушкина: «Ломоносов был великий человек. Между Петром Первым и Екатериной Второй он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

    • Таинственные войны, которые остановил Трамп

      Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

