Foreign Affairs: Перемирие в Газе лишь временная пауза

Tекст: Дмитрий Зубарев

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, достигнутое при посредничестве президента США Дональда Трампа, рассматривается как временная пауза, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Foreign Affairs.

В статье подчеркивается: «Это прекращение огня будет лишь паузой, прерыванием в долгой и мрачной истории, если его в итоге не соединить с будущим политическим урегулированием, которое учитывало бы законные стремления и израильтян, и палестинцев – к двум государствам».

Авторы отмечают, что перемирие стало возможным после освобождения всех израильских заложников и вывода израильских войск из Газы. По их мнению, достигнутая пауза принесла облегчение, однако не может обеспечить долгосрочный мир без четкого и конкретного политического плана.

Журнал подчеркивает, что арабские государства и палестинская сторона поддержали американский план, но их дальнейшая позиция зависит от готовности США подтвердить приверженность идее создания двух государств. В публикации также говорится, что несмотря на позицию израильского премьера Биньямина Нетаньяху, в израильском и палестинском гражданском обществе продолжаются дискуссии о возможных форматах мирного сосуществования, в том числе по моделям конфедерации, подобным инициативе «A Land for All».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников. Вторая группа израильских заложников передана Красному Кресту в Газе.