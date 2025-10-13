Вратарь Хайкин выбрал британское спортивное гражданство вместо российского

Вратарь Хайкин выбрал спортивное гражданство Британии вместо российского

Tекст: Елизавета Шишкова

Российский футболист Никита Хайкин, играющий за норвежский клуб «Буде-Глимт», отказался от российского спортивного гражданства, передает Ura.ru со ссылкой на Телеграм-канал Sport Baza.

В системе FIFA он указал своим спортивным гражданством Великобританию.

По имеющейся информации, вскоре Хайкин намерен вновь изменить данные и выбрать Норвегию, чтобы представлять национальную сборную этой страны. Российский тренерский штаб четыре раза делал попытки связаться с ним, однако футболист каждый раз отвечал отказом и дал понять, что дальнейшие контакты не имеют смысла. Также сообщается, что Хайкин успешно прошел языковое тестирование и оформляет норвежский паспорт по ускоренной процедуре.

Футболист выступает за норвежский клуб с марта 2019 года и четыре раза становился чемпионом страны. До этого он играл в чемпионате Израиля. В 2021 году его включали в расширенный список сборной России, но дебютировать за национальную команду он не смог. В 2023 году Хайкин подписал контракт с «Бристоль Сити» из Англии, но не сыграл за клуб ни одного матча и вскоре вернулся в Норвегию.

Ранее футболист Дуглас Сантос сменил российское спортивное гражданство на бразильское, что изменило его статус в чемпионате страны.

Дуглас Сантос решил реализовать свою давнюю мечту и дебютировать за сборную Бразилии, получив российское гражданство и сменив спортивное гражданство.