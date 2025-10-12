Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.15 комментариев
ЦБ сообщил о невозможности объективного подсчета голосов за дизайн новой купюры
Банк России сообщил о многочисленных попытках с помощью технических средств увеличить количество голосов за отдельные варианты дизайна новой банкноты номиналом 500 рублей, передает РИА «Новости». Представители регулятора заявили: «Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования».
В связи с этим Банк России временно приостановил голосование и пообещал объявить новые даты позже. При этом перечень символов, за которые можно было отдать свой голос, останется прежним.
Регулятор отметил, что после анализа всех каналов для голосования будут предложены новые условия, исключающие возможность недобросовестных действий. Сроки возобновления голосования пока не называются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России приостановил процедуру выбора символов для новой купюры номиналом 500 рублей из-за выявленных нарушений.
Список из 22 достопримечательностей Северного Кавказа и Пятигорска вынесли на народное голосование для оформления новой банкноты в 500 рублей. Банк России зафиксировал значительный интерес к выбору оформления новой банкноты номиналом 500 рублей, голосование продлится до 14 октября.