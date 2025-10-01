Эксперты определили список символов для новой купюры в 500 рублей

В финальный перечень символов для новой купюры в 500 рублей вошли 22 объекта

Tекст: Вера Басилая

Заседание Консультативного совета по банкнотам Банка России состоялось в Национальном центре «Россия». Участники определили список символов для новой банкноты номиналом 500 рублей, посвященной Северо-Кавказскому федеральному округу и Пятигорску. В финальный перечень вошли шесть символов Пятигорска и 16 достопримечательностей регионов округа.

В их числе скульптура орла в Пятигорске, небоскребы комплекса «Грозный-Сити» в столице Чечни, Эльбрус, Машук, Бештау, Дербентская крепость, Чиркейская ГЭС, азимутальный телескоп в Архызе, Домбай и другие объекты. Как сообщила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, банкноты требуют регулярной модернизации не только ради внешнего вида, но и ради усовершенствования защиты от подделок.

Она также отметила, что несмотря на развитие цифровых расчетов, именно банкноты остаются символом рубля, а выбор изображений для них проводится с особым вниманием.

Эксперты представили различные подходы к выбору изображений для банкноты, учитывая не только значимость символов, но и их сочетание между лицевой и оборотной сторонами.

«У меня два фаворита: для лицевой стороны банкноты подходит Лермонтовская галерея, которая была построена как место для приема минеральных вод, а Кавказ прежде всего минеральные воды. А для обратной стороны предлагаю гору Эльбрус. У нее очень характерный силуэт и ее очень сложно с чем-то спутать. Другой вариант – башенные комплексы «Вовнушки» и «Эрзи» в Ингушетии», – заявила искусствовед и историк архитектуры Елизавета Лихачева.

Голосование по выбору символов для новой купюры начнется 1 октября в 10:00 по московскому времени и завершится 14 октября в 12:00. Следить за ходом голосования можно будет онлайн. Презентация новой банкноты запланирована на второе полугодие 2026 года.

Банк России одобрил дизайн обновленной тысячерублевой банкноты.

Во вторник Центральный банк анонсировал проведение онлайн-голосования по выбору дизайна для новой банкноты в 500 рублей.

Банк России до этого отобрал символы, которые могут появиться на обновленной купюре в 500 рублей.