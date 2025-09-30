Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Банк России одобрил дизайн обновленной тысячерублевой банкноты
Совет директоров ЦБ одобрил концепцию дизайна новой банкноты в 1 тыс. рублей
Дизайн новой тысячерублевой банкноты получил одобрение совета ЦБ, при разработке учитывались предпочтения граждан и результаты онлайн-голосования.
Совет директоров Банка России концептуально одобрил дизайн обновленной банкноты номиналом одна тысяча рублей, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«Совет директоров одобрил концептуальный дизайн обновленной банкноты. Сейчас художники Банка России и Гознака работают над эскизным проектом. Полным ходом идет подготовка к презентации банкноты, и мы очень стараемся, чтобы ее приятно было держать в руках», – сказала Набиуллина.
Глава Банка России подчеркнула, что при создании нового дизайна специалисты учли мнения граждан, результаты онлайн-голосования и предложения, поступившие в ходе обсуждения, передает ТАСС.
Подготовка к официальной презентации новой купюры уже ведется. О дате выпуска новой банкноты будет сообщено дополнительно.
Ранее во вторник Центральный Банк анонсировал проведение онлайн-голосования по выбору дизайна для новой банкноты в 500 рублей.
Банк России до этого отобрал символы, которые могут появиться на обновленной купюре в 500 рублей.
Сообщалось, что Центральный Банк планирует выпустить новую банкноту номиналом 1 тыс. рублей в конце 2025 года.