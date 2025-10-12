Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.15 комментариев
ЦБ отменил голосование за символы новой банкноты 500 рублей
Банк России сообщил о приостановке процедуры выбора символов для новой купюры номиналом 500 рублей из-за выявленных нарушений.
Банк России принял решение отменить голосование по выбору символов для новой банкноты номиналом 500 рублей, сообщает Telegram-канал регулятора. Причиной такого шага стало обнаружение большого количества попыток техническими средствами увеличить число голосов за отдельные объекты.
«Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования», – говорится в заявлении Банка России. В регуляторе подчеркнули, что новые даты голосования будут объявлены дополнительно, при этом перечень символов для голосования сохранится.
Банк России также сообщил, что после анализа всех каналов голосования предложит новые условия, которые исключат возможность недобросовестных действий.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, список из 22 достопримечательностей Северного Кавказа и Пятигорска вынесли на народное голосование для оформления новой банкноты в 500 рублей. Банк России зафиксировал значительный интерес к выбору оформления новой банкноты номиналом 500 рублей, голосование продлится до 14 октября.