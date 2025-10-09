Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.2 комментария
Набиуллина: Голосование за дизайн 500-рублевой купюры вызвало огромный интерес
Банк России зафиксировал значительный интерес к выбору оформления новой банкноты номиналом 500 рублей, голосование продлится до 14 октября.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на форуме «Финополис-2025» сообщила журналистам, что ЦБ зафиксировал значительный интерес к выбору дизайна 500-рублевой купюры, передает ТАСС.
«Действительно, голосование идет достаточно активно, мы очень рады этому. Хочу напомнить, что оно продлится до 14 октября, можно еще проголосовать», – отметила Набиуллина.
Набиуллина подчеркнула естественность такого интереса, поскольку граждане ежедневно используют наличные средства. Она также напомнила, что лицевую сторону банкноты посвятят столице федерального округа, а оборотную – символам всего округа.
По ее словам, художники Гознака и ЦБ будут решать вопросы размещения символов. Глава ЦБ также сообщила, что уже проголосовала, но отказалась раскрывать свой выбор, отметив сложность принятия решения. Голосование на сайте Банка России началось 1 октября и завершится 14 октября в 12.00 по московскому времени.
За первые сутки в нем приняли участие более 60 тыс. россиян. Обновленную 500-рублевую банкноту планируют представить во втором полугодии 2026 года. По итогам голосования будет создан рейтинг символов, которые художники Банка России и АО «Гознак» используют при разработке дизайна. Они будут размещены как основные и фоновые изображения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники Банка России получат возможность добровольно участвовать в пилотном проекте цифрового рубля. Русская община выразила обеспокоенность по поводу возможной замены изображения Соловецкого монастыря на новой 500-рублевой купюре. Список из 22 достопримечательностей Северного Кавказа и Пятигорска вынесут на народное голосование для оформления новой банкноты в 500 рублей.