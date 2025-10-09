Глава ЦБ Набиуллина рассказала об активном голосовании за дизайн купюры 500 рублей

Юшков объяснил намерение ЕК использовать «стену дронов» для слежки за танкерами

Эксперт Юшков: Планы ЕК использовать «стену дронов» для слежки за танкерами преследуют политические цели

Tекст: Анастасия Куликова

«Европейские власти пытаются представить танкеры, перевозящие российскую нефть, незаконными, хотя на деле это не соответствует действительности. Никаких международных санкций в отношении их перемещения не существует», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

Довод о несоблюдении судами решения о «потолке цен» несостоятелен, добавил эксперт, напомнив, что законодательство ЕС предусматривает для нарушителей лишь запрет на перевозку сырья в течение двух месяцев. Санкционный список, включающий около 400 танкеров, также не является убедительным аргументом.

«Если судно или его собственник включены в такой перечень, это означает лишь запрет на оказание услуг в европейских портах: заход, заправку, ремонт. Речь идет об ограничениях для европейских компаний, тогда как сами танкеры сохраняют право свободного передвижения в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву», – пояснил Юшков.

Эксперт допускает, что идея Еврокомиссии по контролю за «теневым флотом» связана с подозрениями Брюсселя в обходе ограничений. «Например, танкер с российской нефтью отключает транспондер и останавливается в море. После перекачки на другое судно сырье может быть выдано за норвежское или ближневосточное и доставлено в европейский порт», – пояснил аналитик.

Не исключено, однако, что европейцы стремятся не отследить операции по перевалке, а найти «обоснование» для заявлений о запуске разведывательных БПЛА с танкеров. «Ранее европейские политики уже заявляли, что суда якобы целенаправленно повреждают донные кабели», – напомнил собеседник.

«Таким образом, инициатива Урсулы фон дер Ляйен носит исключительно политический характер. Брюссель создает образ России как «глобальной угрозы», чтобы оправдать увеличение военных расходов без роста социального недовольства. Отсюда и страшилки о танкерах, которые «рвут кабели», «загрязняют среду» или «ведут разведку», – перечислил Юшков.

Однако сложившаяся ситуация может иметь негативные последствия для Москвы. «В конечном счете эти надуманные предлоги и бредни могут быть использованы ЕС для попытки перекрыть Балтийское море для танкеров «теневого флота», осуществляющих вывоз российской нефти», – заключил аналитик.

Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах ЕК задействовать создаваемую на восточных границах Евросоюза «стену дронов» для слежения за танкерами, которые могут перевозить российскую нефть. С таким заявлением она выступила на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

По словам фон дер Ляйен, в ближайшие недели Еврокомиссия представит программу военной готовности «Европа-2030». Она будет включать проекты ПВО («Восточный дозор», Eastern Flank Watch) и противодроновой защиты («стена дронов»).

«В будущем эти системы будут распространены на весь Евросоюз по принципу обороны на 360 градусов, включая южный фланг, и они будут использоваться для ответов на широкий набор вызовов: от мониторинга природных катастроф до контроля организованной преступности, от мониторинга вепонизированной миграции до контроля танкеров, перевозящих российскую нефть», – цитирует еврочиновницу ТАСС.

Напомним, проект фон дер Ляйен по созданию «стены дронов» не получил широкой поддержки в ЕС. Как сообщало издание Politico, «камнем преткновения» стали споры по поводу стоимости идеи, а также сомнения в возможности ее реализации. Так, канцлер ФРГ Фридрих Мерц в «очень резких» выражениях раскритиковал предлагаемую систему финансирования проекта. Стоимость его реализации в настоящий момент оценивается в один миллиард евро.

«Стена дронов» – это проект, подразумевающий создание на восточном фланге НАТО системы защиты от беспилотников. Глава ЕК также настаивает усилить данную инициативу системой оперативного обнаружения угроз от гибридных операций до проникновения БПЛА, а также предлагает поддерживать конкурентоспособность ЕС в сфере космической безопасности.

Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что проект «стены дронов» может посоревноваться в коррумпированности с печально известной «стеной Яценюка».