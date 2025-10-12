Нетаньяху заявил о готовности Израиля принять всех заложников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова сразу принять всех заложников, которых освободят радикалы из Газы, передает ТАСС. По словам главы кабинета министров, «Израиль готов к немедленному приему всех заложников».

Это заявление прозвучало в ходе беседы Нетаньяху с координатором по делам пленных и пропавших без вести Галем Хиршем. Канцелярия премьера распространила заявление для СМИ.

По информации гостелерадиокомпании Kan, разговор Нетаньяху с Хиршем состоялся после публикации газеты The Wall Street Journal, в которой утверждалось, что движение ХАМАС может передать израильской стороне двадцать заложников уже в воскресенье. Kan со ссылкой на свои источники добавляет, что освобождение всех заложников может произойти до прибытия в Израиль президента США Дональда Трампа.

