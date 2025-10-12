WSJ: ХАМАС готов передать 20 заложников Израилю уже в воскресенье

Tекст: Дмитрий Зубарев

Палестинское движение ХАМАС готово передать Израилю 20 заложников уже в воскресенье, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal. Однако, по данным издания, сроки могут быть сдвинуты. Переговоры ведутся при посредничестве арабских стран.

ХАМАС впервые официально подтвердил, что удерживает 20 израильтян. Израильские военные уже готовятся принять заложников вечером того же дня, но источники издания отмечают: возможен перенос на понедельник, когда Израиль и Египет собирается посетить президент США Дональд Трамп.

В секторе Газа, по данным израильских властей, находятся до 20 израильских заложников и тела еще примерно 28 человек. ХАМАС сообщил арабским посредникам, что не располагает точными сведениями о местонахождении всех тел, что усложнит передачу в отведенный 72-часовой срок.

Для поиска тел заложников, отмечает WSJ, формируется международная группа с участием представителей Египта, Катара, США и Турции. Ожидается, что ее работа поможет ускорить поиски и передачу останков израильтян.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в Газе. Американские посредники Уиткофф и Кушнер остаются в Израиле для обеспечения исполнения перемирия. Израиль объявил даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.