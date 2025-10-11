МИД России пообещал ответ на высылку российского журналиста из Швеции

Захарова пообещала меры в ответ на депортацию журналиста ВГТРК из Швеции

Tекст: Вера Басилая

Российская сторона намерена принять ответные меры на действия Швеции, которая выслала журналиста ВГТРК под надуманным предлогом, сообщила Захарова в своем Telegram-канале .

По словам Марии Захаровой, у корреспондента были все необходимые документы, однако его задержали, допросили и выслали. Она подчеркнула: «Будут ли ответные меры? Надеюсь, вы не сомневаетесь».

Захарова уточнила, что журналист планировал снять сюжет об экономической ситуации в ЕС, однако ему не позволили исполнить профессиональный долг из-за формальных претензий к медицинской страховке. При этом, по словам дипломата, работать страховым компаниям в Швеции фактически запретили именно власти этой страны.

Официальный представитель МИД также отметила, что журналиста лишили пятилетней французской визы не из-за нарушения визового режима, а по причине того, что страховка, выданная для получения визы, перестала действовать по решению шведских властей.

В ноябре 2024 года власти Германии закрыли бюро Первого канала в Берлине и обязали сотрудников уехать из страны.

В ответ МИД России обязал немецких журналистов ARD покинуть страну.

Позже официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер заявил, что сотрудники Первого канала смогут продолжить работу в Германии.

