Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.4 комментария
МИД России пообещал ответ на высылку российского журналиста из Швеции
Захарова пообещала меры в ответ на депортацию журналиста ВГТРК из Швеции
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала ответные шаги после депортации российского журналиста из Швеции из-за спорных требований к страховке.
Российская сторона намерена принять ответные меры на действия Швеции, которая выслала журналиста ВГТРК под надуманным предлогом, сообщила Захарова в своем Telegram-канале .
По словам Марии Захаровой, у корреспондента были все необходимые документы, однако его задержали, допросили и выслали. Она подчеркнула: «Будут ли ответные меры? Надеюсь, вы не сомневаетесь».
Захарова уточнила, что журналист планировал снять сюжет об экономической ситуации в ЕС, однако ему не позволили исполнить профессиональный долг из-за формальных претензий к медицинской страховке. При этом, по словам дипломата, работать страховым компаниям в Швеции фактически запретили именно власти этой страны.
Официальный представитель МИД также отметила, что журналиста лишили пятилетней французской визы не из-за нарушения визового режима, а по причине того, что страховка, выданная для получения визы, перестала действовать по решению шведских властей.
В ноябре 2024 года власти Германии закрыли бюро Первого канала в Берлине и обязали сотрудников уехать из страны.
В ответ МИД России обязал немецких журналистов ARD покинуть страну.
Позже официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер заявил, что сотрудники Первого канала смогут продолжить работу в Германии.