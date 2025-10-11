В НЦ «Россия» стартовал международный фестиваль «Наука 0+»

Tекст: Вера Басилая

Торжественное открытие Международного фестиваля «Наука 0+» прошло в Национальном центре «Россия». Это крупнейший образовательный проект, приуроченный к десятилетию науки и технологий в России. В рамках фестиваля открыта выставка «Твоя квантовая реальность», позволяющая посетителям познакомиться с современными технологиями и понять основы квантовой физики.

Заместитель гендиректора центра Анастасия Звягина поблагодарила Минобрнауки, правительство Москвы и МГУ за выбор площадки для празднования юбилея фестиваля и пригласила ведомство к совместной работе по развитию новых филиалов в регионах. Она отметила, что дети активно интересуются квантовыми науками, а теперь имеют возможность узнать о них больше на доступном уровне.

В экспозиции «Квантовый лабиринт» гости могут почувствовать себя частицами микромира и практически ознакомиться с принципами суперпозиции и неопределенности. Главная задача выставки – показать, как квантовые частицы способны двигаться в разных направлениях, взаимодействовать на расстоянии и даже проходить сквозь стены.

Замдиректора департамента Минобрнауки Али Асадов подчеркнул важность вовлечения молодежи в научные исследования и похвалил Национальный центр за создание уникальной площадки для просвещения. Проректор МГУ Леонид Гусев напомнил, что фестиваль проводится в 20-й раз и в этом году мероприятия пройдут в десяти дружественных странах.

В рамках фестиваля состоится серия лекций ведущих ученых и экспертов, посвященных развитию квантовых технологий, биомедицинским исследованиям и другим актуальным вопросам науки.

Вход на выставку свободный, посетители могут попробовать себя в роли исследователей микромира.