Задержанный в Приморье француз рассказал, как работа курьером повлияла на велокарьеру

Задержанный в Приморье французский велосипедист Сехили рассказал о своем таланте
Французский велопутешественник Софиан Сехили, задержанный в Приморье за незаконное пересечение границы, поделился историей о развитии своего таланта к быстрой езде.
Французский велосипедист Софиан Сехили, задержанный в Приморье за незаконное пересечение границы, рассказал о своем таланте, который помогла развить работа велокурьером, передает РИА «Новости».
По его словам, именно опыт курьерской работы позволил ему понять, что он достаточно быстр, и повлиял на решение участвовать в велогонках. «А потом я стал велокурьером и понял, что у меня есть талант, потому что я достаточно был быстр, это то, что повлияло на моё решение участвовать в велогонках», – рассказал Сехили.
Сехили намеревался установить мировой рекорд, преодолев Евразию на велосипеде за два месяца. Маршрут начинался от мыса Рока близ Лиссабона и заканчивался во Владивостоке, его протяжённость составляла более 16 тыс. км, проходя через 17 стран, включая Турцию, Иран, Казахстан, Монголию и Китай.
В начале сентября Сехили задержали в Приморье, и Уссурийский районный суд арестовал его до 4 октября. Позже срок содержания под стражей был продлен до 3 ноября. Апелляция защиты была отклонена, крайсуд оставил француза в СИЗО, а адвокат Сехили пообещала подать кассационную жалобу.
Условия содержания в изоляторе Уссурийска Сехили обсуждал с председателем краевой общественной наблюдательной комиссии Владимиром Найдиным. По словам Найдина, велопутешественника беспокоит отсутствие регулярного душа и непривычная пища, но остальные условия его устраивают.
Также Сехили посетила почетный консул Франции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Приморье продлил арест французскому велосипедисту Софиану Сехили до ноября. Адвокат Алла Кушнир заявила о намерении обжаловать это решение.
Между тем арестованный французский путешественник научился говорить по-русски слово «спасибо».