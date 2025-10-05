Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».2 комментария
Арестованный французский велосипедист научился говорить по-русски «спасибо»
Французский велопутешественник Софиан Сехили, находящийся в СИЗО в Приморье, начал изучать русский язык для общения с сокамерниками, сообщила его адвокат Алла Кушнир.
Французский велопутешественник Софиан Сехили, находящийся в следственном изоляторе Уссурийска, освоил основные слова на русском языке, передает РИА «Новости». Кушнир сообщила агентству, что француз теперь может здороваться, прощаться и благодарить по-русски, используя слова «здравствуйте», «до свидания», «спасибо». По ее словам, Сехили также выучил еще несколько бытовых выражений для повседневного общения с другими заключенными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во Владивостоке французский велопутешественник освоил русский язык. Суд в Приморье продлил его арест до ноября. Французский велосипедист ранее был арестован в Приморье за незаконный переход границы.