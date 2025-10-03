Арестованный во Владивостоке французский велопутешественник освоил русский язык

Софьян Сехили выучил базовые русские слова для общения в Приморье

Tекст: Денис Тельманов

Адвокат задержанного велопутешественника Алла Кушнир сообщила, что Софиан Сехили выучил ряд базовых слов на русском языке, передает ТАСС.

Она отметила: «Софиан Сехили не то чтобы его изучает, но уже знает некоторые слова на русском, которые помогают ему в общении – базовые слова».

Ранее для Сехили был заказан французско-русский разговорник, о чем рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимир Найдин.

Сехили был задержан на китайско-российской границе после того, как, по данным французских СМИ, дважды попытался въехать в Россию через разные контрольно-пропускные пункты, находящиеся в 200 км друг от друга.

Ему предъявлено обвинение по статье о незаконном пересечении государственной границы России, предусматривающей штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы на два года.

По информации французской газеты, целью путешествия Сехили было побитие мирового рекорда по пересечению Евразии на велосипеде по маршруту Лиссабон – Владивосток. 30 сентября велопутешественника посетил почетный консул Франции, после чего суд в Уссурийске продлил арест до 3 ноября.

