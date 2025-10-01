Responsible Statecraft: Украина не сможет использовать Tomahawk против России

Tекст: Вера Басилая

Каванах отметила, что для запуска «Томагавков» требуются эсминцы с управляемыми ракетами, подводные лодки классов Ohio, Virginia и Los-Angeles или новая наземная система Typhon, передает ТАСС.

По словам Каванах, Украина не располагает ни одним из указанных носителей и практически не имеет шансов приобрести их в ближайшее время. Обозреватель также подчеркнула, что Tomahawk – это дорогостоящий и уникальный боеприпас, который США не смогут поставить Украине в достаточном количестве для достижения стратегического эффекта, даже если технические ограничения будут преодолены.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщал, что Вашингтон рассматривает передачу ракет «Томагавк» странам НАТО для их возможной последующей отправки Киеву, однако финальное решение должен принять Дональд Трамп.

Напомним, Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом обратился с просьбой о предоставлении крылатых ракет Tomahawk.

Спецпосланник Трампа Кит Келлог сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность поставок этих ракет, но окончательного решения еще нет.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что появление ракет Tomahawk на Украине не повлияет на ход боевых действий.