То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.2 комментария
Полиция задержала напавшего на банк в Римбахе
Полиция задержала мужчину, взявшего заложника в банке Римбаха, Гессен
В немецком городе Римбах в федеральной земле Гессен полиция успешно задержала мужчину, ворвавшегося в банк и взявшего заложника, который сейчас находится под защитой правоохранителей.
Полиция Римбаха, сообщает РИА «Новости», задержала мужчину, который ворвался в местный банк и взял заложника. Операция по задержанию преступника завершена успешно, заложник находится в безопасности.
Полиция южного Гессена подтвердила завершение операции: «Полицейская операция завершена. Мы задержали преступника. Человек, которого он захватил, находится под нашей охраной».
Ранее неизвестный вооруженный мужчина ворвался в отделение банка Volksbank в Римбахе и захватил женщину в заложники.